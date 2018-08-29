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雨還沒停！17縣市齊發豪雨特報　高屏東持續警戒

記者陳致宇／台北報導2018/08/29 14:23
▲受低壓帶及西南氣流影響，屏東縣及高雄市已出現大豪雨，台南市及台東縣已有豪雨發生。（圖／NOWnews資料照）
▲受低壓帶及西南氣流影響，屏東縣及高雄市已出現大豪雨，台南市及台東縣已有豪雨發生。（圖／NOWnews資料照）

低壓帶及西南氣流持續影響台灣天氣，氣象局今（ 29 ）日下午針對全台 17 縣市發布豪大雨特報，尤其高雄市、屏東縣、台東縣，以及離島的綠島、蘭嶼、金門縣，更要嚴防豪雨發生。至於輕度颱風燕子目前位置在台灣東部朝日本方向進行，距離約 3,000 公里，氣象局持續觀察路徑，目前預估不會對台直接造成影響。

氣象局發布豪大雨特報，受低壓帶及西南氣流影響，屏東縣及高雄市已有大豪雨、台南市及台東縣已有豪雨發生。氣象局表示，今日屏東縣、高雄市、台東縣及金門縣有大雨或局部豪雨發生的機率，澎湖、花蓮及台南地區有局部大雨發生機率，午後新竹以北地區及苗栗、台中、南投、宜蘭山區亦有局部大雨發生的機率，同時也要留意熱對流發展所帶來的瞬間較大雨勢。


▲氣象局今（ 29 ）日下午針對全台 17 縣市發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局預估，明、後天之後低壓帶逐漸遠離，西南氣流減弱，中南部及東南部地區可望轉為短暫雨的天氣型態，其他各地雨區也縮減，唯降雨趨緩的程度仍有待觀察。 9 月 1 日後水氣再減少，僅南部地區有局部短暫雨，其他各地則為上午多雲到晴，午後有局部雷陣雨的天氣型態。

至於第 21 號颱風燕子，目前距離台灣約 3,000 公里，以時速 17 公里向西北西進行，氣象局預估不會對台直接造成影響，但氣象專家彭啟明在臉書發文，若是發展條件好，燕子可能「很快」發展成為強烈颱風，屆時縱使不來台灣，外圍環流如何牽動附近的天氣將成為關注焦點。

關鍵字颱風豪雨特報氣象局高雄市屏東縣燕子
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