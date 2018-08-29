雨還沒停！17縣市齊發豪雨特報　高屏東持續警戒

低壓帶及西南氣流持續影響台灣天氣，氣象局今（ 29 ）日下午針對全台 17 縣市發布豪大雨特報，尤其高雄市、屏東縣、台東縣，以及離島的綠島、蘭嶼、金門縣，更要嚴防豪雨發生。至於輕度颱風燕子目前位置在台灣東部朝日本方向進行，距離約 3,000 公里，氣象局持續觀察路徑，目前預估不會對台直接造成影響。

氣象局發布豪大雨特報，受低壓帶及西南氣流影響，屏東縣及高雄市已有大豪雨、台南市及台東縣已有豪雨發生。氣象局表示，今日屏東縣、高雄市、台東縣及金門縣有大雨或局部豪雨發生的機率，澎湖、花蓮及台南地區有局部大雨發生機率，午後新竹以北地區及苗栗、台中、南投、宜蘭山區亦有局部大雨發生的機率，同時也要留意熱對流發展所帶來的瞬間較大雨勢。