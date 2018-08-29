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〈機器人與智動化展〉上銀今年成日本第二大供應商 神

鉅亨網2018/08/29 14:19
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上銀科技 (2049-TW) 董事長卓永財今 (29) 日表示，今年包括日本、中國、義大利等市場都將持續成長，中國一般型產品需求雖小幅下滑，但高端產品需求持續成長；在義大利市場目前市佔第一，今年營收仍會持續成長；今年將成為日本當地第二大供應商，神戶建廠計畫預計 9 月取得核准，年底前拿到建築執照，最慢明年初就會動工，可望於 2020 年中加入生產行列。

市場對於工具機產業可能受美中貿易戰影響的雜音頻傳，不過，卓永財表示，今年包括日本、中國、義大利等市場都將持續成長，目前中國市場部分，雖然一般型滾珠螺桿產品第 3 季需求小幅下滑，但市場預期，第 4 季可望較第 3 季回溫，至於高附加價值的高端產品則是因應經濟成長轉型升級，需求持續成長。

義大利市場部分，卓永財表示，目前義大利市場為百家爭鳴型態，日廠與德廠均有進駐，而上銀在義大利的總經理由德國籍經理人改為台灣經理人後，在不到 4 年內打通任督二脈，營收成長超過 10 倍，目前上銀在義大利市佔率已為第一，但還有持續拓展的空間，預期今年營收表現仍會持續成長。

日本市場部分，卓永財指出，今年在日本市場營收成長表現亮眼，將成為當地第二大供應商，在日市佔率僅次於日本大廠 THK，預計在神戶進行的擴產計畫，也已在 8 月取得逾 7600 坪土地，預計 9 月取得建廠計畫核准，年底前拿到建築執照，最慢明年初就會動工，可望於 2020 年中加入生產行列。

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關鍵字卓永財義大利日本中國工具機關鍵零組件展望上銀需求headline
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