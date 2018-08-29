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影／徐榛蔚登記選花蓮縣長　上千支持者擠爆選委會

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/08/29 15:36

國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚今天上午在縣長傅崐萁的陪同下，前往花蓮縣選委會登記參選，超過千名支持者夾道歡迎，徐榛蔚則一一握手寒暄，現場旗幟飄揚，「凍蒜」聲聲囂塵上，讓徐榛蔚參選之路贏在起跑點。

不斷被外界解讀傅崐萁交棒「縣長寶座」給自家人，就連昔日「參選氣勢」也一併傳承。徐榛蔚表示，8年前，開始陪著縣長傅崐萁一年365天、不論春夏秋冬、上山下海，到各部落、鄉鎮；漁村、農村；聽到弱勢團體及族群的聲音。積極參與公共事務，這些年來，看到了花蓮越來越好，社會福利更加健全、各行各業百業俱興。

她感性的說，感謝所有鄉親，陪伴傅縣長及她走了這麼多的路，給予她培育、指導，讓她能踏進每一個角落，也讓她在立法院2年來能發揮，貼近民意。簽下登記參選後，就必須守承諾，有責任要讓鄉親過得更好。

傅崐萁更重砲砰擊民進黨2年的執政，細數執政對台灣造成的傷害，誓言要讓不公不義的政府下台、讓民進黨不要再摧殘台灣，要找回台灣的幸福、繁榮與希望，就從花蓮做起，希望所有花蓮鄉親大團結，一起為台灣加油。

傅崐萁全程牽著徐榛蔚的手，感性向鄉親喊話，隨後結束前也帶著所有國民黨團各級代表像花蓮縣民深深一鞠躬，感謝鄉親一路的支持與陪伴。國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏則致贈一對「菜頭」，希望可以博得好彩頭。


▲國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚今赴選委會登記參選，丈夫傅崐萁全程陪同。（圖／記者鄭志宏攝）


▲傅崐萁陪在徐榛蔚身邊，極有交棒意味。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字傅崐萁徐榛蔚九合一選舉
金門外海現水龍捲　民眾手機拍下來小兄弟三百公里尋嬷　警國道攔截

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