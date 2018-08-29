NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈雙機械手臂高產能噴膠設備　產能高入圍金鐘　憲哥開心不忘提醒這事遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

〈智慧顯示與觸控展〉群創拚整機、車載 明年整機出貨

鉅亨網2018/08/29 14:18
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

群創 (3481-TW) 董事長洪進揚今 (29) 日指出，近 1 個月來 50 吋以下面板需求回溫，價格呈現反彈，接單能見度到今年底，看好第 3 季、第 4 季營運比第 2 季幅大幅改善；總經理蕭志弘指出，今年整機出貨約 200-300 萬台，明年將呈現倍增，客戶數將朝兩位數以上目標前進；車載部分，未來 3 年將逐年成長，目標市占率達 20%。

蕭志弘表示，今年 9 月整機出貨約 50 萬台，預計全年出貨量將達 200-300 萬台，明年倍增至 500-600 萬台，客戶數也是努力的目標，目前有 3 家客戶，中長期目標是突破兩位數。

群創表示，目前電視 Open-cell(半成品) 年出貨量約 4000 萬片，以一台整機出貨價格比同尺寸電視 Open-cell 高 40-50% 計算，賣 1 台整機約等於兩片的電視 Open-cell 面板，有助挹注面板出貨平均單價。

洪進揚表示，第 2 季透過價格策略去化庫存，下半年進入旺季，由於中國大陸新增產能的良率仍有待克服，加上零組件缺料問題，包括 MLCC、驅動面板 IC、偏光板、MOSFET 等都出現缺貨情況，限制下半年原定開出來的面板產能

他指出，在外在環境自願性及非自願性減產，產能受到響響，且市場需求量沒有問題下，接單能見度到今年底；下半年進入傳統旺季，近 1 個月以來 50 吋以下需求回溫，價格出現反彈，第 3 季、第 4 季營運將比第 2 季改善。

車載市場部分，群創指出，目前車用面板市占率約 14.7%，預期未來 3 年將逐年放量成長，目標在 3 年後市占率增達 20%，可望超越日本 JDI，重返全球市占第一。

群創日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字群創車載整機headline
央行罕見開臨時記者會 楊金...〈機器人與智動化展〉上銀今...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan