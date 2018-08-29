從64死飆到2975人亡 颶風重創波多黎各

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國政府委託進行的報告今天指出，波多黎各2017年遭當地近百年來最強颶風瑪莉亞重創，官方死亡人數從先前公布的64人暴增為2975人。
這項報告是由喬治華盛頓大學（GeorgeWashington University）梅肯研究院公共衛生學院（Milken Institute School of Public Health）於今天發表。
研究發現，從颶風瑪莉亞（Hurricane Maria）2017年9月侵襲到今年2月間，直接或間接造成的死亡人數推估達2975。研究人員在比對正常情況時的死亡率預測值及風暴後所記錄到的死亡數量，推算出上述數字。
研究發現，颶風帶來的死亡風險在貧窮人家與年長者身上確實較高。
颶風瑪莉亞的救災應變措施遭高度政治化，各方抨擊美國總統川普政府過晚意識到風災的破壞力，以致於太慢向波多黎各島上300萬居民伸出援手。
喬治華盛頓大學全球衛生教授桑托斯-柏果亞（Carlos Santos-Burgoa）說：「我們的流行病學研究顯示，很不幸地，颶風瑪莉亞在全島造成大量的超量死亡（excess death）。」
研究追蹤2017年9月到2018年2月間與颶風瑪莉亞有關的超量死亡，並發現數字「跟沒有颶風年份的同期預估死亡人數相比，要多出了22%」。
波多黎各實為美國屬地，當局公布的官方死亡人數一直維持在64人。哈佛大學（Harvard University）今年稍早估計，瑪莉亞來襲過後3個月的死亡人數約4600人。
颶風瑪莉亞2017年9月侵襲波多黎各後，當地平均84天無電可用，64天沒有水源，41天手機收不到訊號。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070829