從64死飆到2975人亡 颶風重創波多黎各

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國政府委託進行的報告今天指出，波多黎各2017年遭當地近百年來最強颶風瑪莉亞重創，官方死亡人數從先前公布的64人暴增為2975人。

這項報告是由喬治華盛頓大學（GeorgeWashington University）梅肯研究院公共衛生學院（Milken Institute School of Public Health）於今天發表。

研究發現，從颶風瑪莉亞（Hurricane Maria）2017年9月侵襲到今年2月間，直接或間接造成的死亡人數推估達2975。研究人員在比對正常情況時的死亡率預測值及風暴後所記錄到的死亡數量，推算出上述數字。