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中央社

非洲豬瘟不感染人 陸官方強調豬肉放心吃

中央社2018/08/29 14:27
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者繆宗翰北京29日電）中國大陸自8月開始，共4省先後發生非洲豬瘟疫情。官方今天再次強調，已禁止疫區產品流出，且非洲豬瘟不感染人，對人體健康和食品安全沒有直接影響，可以放心吃豬肉。

遼寧瀋陽瀋北新區、河南鄭州經濟開發區、江蘇連雲港海州區、浙江溫州樂清市等4地，自8月開始先後發生非洲豬瘟疫情。聯合國糧農組織（FAO）日前表示，為了防止疫情擴散，中國已在4個省分撲殺超過2萬4000頭豬。

疫情蔓延引發民眾憂心是否能食用豬肉。中國農業農村部今天發布新聞稿表示，只要透過正規管道購買的豬肉和產品，都是經過檢疫的，民眾不必擔心。

新聞稿表示，非洲豬瘟不感染人，對人體健康和食品安全不產生直接影響。從目前的研究情況看，也不太可能出現變異傳染人的情況。

新聞稿強調，目前只要監測到疫情，就會立即撲殺疫點、疫區內的所有生豬，並進行無害化處理，禁止所有生豬及其產品流出封鎖區。

在此之前，健康時報、錢江晚報、人民日報等中國官媒，於疫情發生後便啟動宣傳，同樣強調非洲豬瘟不會感染人，豬肉可以放心吃。

但官方新聞稿與官媒報導均未提及，受汙染的豬肉是否會對人體造成影響，也並未說明如何烹調，才能確保不受病菌影響。（編輯：林克倫）1070829

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