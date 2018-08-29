非洲豬瘟不感染人 陸官方強調豬肉放心吃

（中央社記者繆宗翰北京29日電）中國大陸自8月開始，共4省先後發生非洲豬瘟疫情。官方今天再次強調，已禁止疫區產品流出，且非洲豬瘟不感染人，對人體健康和食品安全沒有直接影響，可以放心吃豬肉。

遼寧瀋陽瀋北新區、河南鄭州經濟開發區、江蘇連雲港海州區、浙江溫州樂清市等4地，自8月開始先後發生非洲豬瘟疫情。聯合國糧農組織（FAO）日前表示，為了防止疫情擴散，中國已在4個省分撲殺超過2萬4000頭豬。

疫情蔓延引發民眾憂心是否能食用豬肉。中國農業農村部今天發布新聞稿表示，只要透過正規管道購買的豬肉和產品，都是經過檢疫的，民眾不必擔心。