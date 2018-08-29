俄：白盔準備搞假化武攻擊嫁禍敘政府

今日俄羅斯（RT）報導，俄羅斯駐敘利亞衝突各方調解中心（Russian Center for Reconciliation ofthe Warring Sides in Syria）負責人茨岡科夫（Aleksey Tsygankov）少將在聲明裡指出，俄軍接獲伊德利布省數個消息來源，「大量有毒戰劑由2輛卡車帶至薩拉奎布（Saraqib）市」。

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，由西方奧援的白盔（White Helmets）救援組織已交付大量化學物品給敘利亞伊德利布（Idlib）的好戰分子，以便發動攻擊並嫁禍給敘利亞政府。

茨岡科夫表示，這批化學戰劑「由8名白盔組織成員伴隨」，送至一間由好戰團體黎凡特自由人伊斯蘭運動（Ahrar al-Sham）所用的軍火庫，交給2名黎凡特自由人伊斯蘭運動高階指揮官。

俄方聲明說：「隨後，部分化學戰劑被放入未標示的塑膠桶內，送至伊德利布南部另一座好戰分子基地，以便用做化武並嫁禍給政府軍，指政府軍用有毒物質對付平民。」

俄國外交部稍早警告，美國已計劃在敘利亞組織假的化武攻擊，以便拿來當作對敘利亞政府軍發動攻擊的藉口。

俄國外交部表示，美軍部署配備28枚戰斧巡弋飛彈的羅斯號驅逐艦（USS Ross）到地中海，另派其他戰艦到波斯灣與卡達，都是為攻擊做準備。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1070829