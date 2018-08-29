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高思博許忠信完成登記 陳子敬退選 大家有話說

記者陳聖璋/台南報導2018/08/29 21:12
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帶著沉重的心，國民黨台南市長候選人高思博29日上午完成參選登記，臉上未見任何笑容，完成登記不忘再猛批這次水災。無黨籍台南市長候選人許忠信則是下午完成登記。

高思博表示，通常候選人都是懷著興奮的心情去登記，自己則是帶著沉重的心情而來，因為水災的影響，相信大家的心裡都會有陰影，在故鄉台南參選市長，最重要是新台南要起義，要讓市政府成為真正為民服務的市府，這也是出來參選的主要目的之一。

稍晚得知前台南市警察局局長、無黨籍台南市長參選人陳子敬宣布退選，高思博說，感謝陳子敬為了台南鄉親渴望改變的殷殷期盼，忍痛決定退出年底的市長選舉。高思博強調，他一定會努力團結一切渴望改變的力量，爭取年底市長的勝選，終結民進黨在台南20多年的統治，不負陳子敬過去這段時間的努力，因為我們都是真心愛台南、真心為台南鄉親做事的人。

民進黨台南市長候選人黃偉哲表示，前局長陳子敬會決定退選，應是承受了一些壓力，予以尊重。本來就是君子之爭，在這場選戰中，與陳子敬及林義豐都是君子之爭，不會互相攻訐，如果有人利用陳子敬退選來營造政治利多，就是陷陳子敬於不義。

黃偉哲表示，如果藍軍團結，綠軍沒有分裂的道理，希望各後候選人營造一場君子之爭，別再打口水戰，選民已厭倦了，所以才會有第三勢力的崛起，這是大家要謹記在心的。

無黨籍台南市長候選人許忠信登記前受訪表示，堅定登記參選，拜託台南人給他一個機會，給台南的窮苦人家一個機會。對於陳子敬退選一事，他說，解決台南目前經濟的困境，唯有成大國際經貿財經的專長，方能使台南人脫困，不可能與民進黨協商，這是台南人唯一的機會。

許忠信指出，陳子敬相當重視警察的權益問題，他也對警察朋友承諾，陳子敬的主張他會實施，將會成立警察權益保障委員會，保障警察及眷屬的相關權益。

▲支持者贈粽子，祝福許忠信「包中」、高票當選。(圖/記者陳聖璋攝，2018.8.29)

同為無黨籍的台南市長參選人蘇煥智則說，國民黨「放鳥」， 欠陳子敬一個道歉，他會尋求陳子敬支持的可能性。

蘇煥智指出，一年多以前國民黨找不到人參選台南市長，泛藍各界力拱陳子敬局長以無黨籍名義參選，包括國民黨前主席洪秀柱、新北市長朱立倫及國民黨主席吳敦義主都曾公開支持他參選，也特別表達要以所謂的「柯P模式」的「陳子敬條款」，讓他可以用無黨籍的名義來參選。

蘇煥智說，國民黨看情勢變好，就決定自己推出人選，陳子敬因而被國民黨「放鳥」，受到很大的委屈。陳子敬的退選，國民黨實在欠陳局長一個道歉。

 

關鍵字九合一大選許忠信高思博黃偉哲陳子敬退選參選登記
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