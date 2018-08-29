〈財報〉上半年賺11.5%股民嫌少 呷哺呷哺股價跌

呷哺呷哺 (0520-HK) 今 (29) 日發佈上半年財報，淨利潤僅年增 11.5%，至人民幣 2.09 億元。股民似乎對呷哺呷哺的獲利感到不滿意，今股價開低走低，截至發稿，跌 4.757%，報港幣 12.04 元。

公告顯示，於 2018 年上半年，該集團新開張 48 間呷哺呷哺餐廳及 7 間湊湊餐廳。截至 2018 年 6 月 30 日，該集團於中國 14 個省份的 86 個城市以及 3 個直轄市 (北京、天津及上海) 擁有及經營 780 間呷哺呷哺餐廳。

呷哺呷哺今年上半年採取多項措施以升級業務模式及提升財務表現，其中，該集團持續發展中高檔休閒餐飲品牌湊湊，大膽採用新穎的台式商業模式，滿足相對富裕顧客尋求更精細高檔的用餐體驗需求。

在集團持續擴張湊湊餐廳網路下，湊湊餐廳今年上半年營收，從去年上半年的人民幣 3280 萬元，一口氣衝到人民幣 1.959 億元，年增幅度高達 497.3%；經營利潤也從去年上半年的虧損人民幣 1030 萬元，增至今年上半年的獲利人民幣 2280 萬元。

此外，該集團舉辦互動主題行銷推廣活動，並利用微信及微博等線上和社交媒體平台，開展一系列活動以吸引客流及加強顧客忠誠度。

值得一提的是，截至今年上半年，呷哺呷哺微信公眾號的關注人數約達 700 萬，集團當前的活躍會員已逾 500 萬。