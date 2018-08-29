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政治

蔡英文：要讓台灣成為智慧機械與製造發展中心

記者林仕祥／台北報導2018/08/29 15:35
▲總統蔡英文表示，少量多樣的生產趨勢、大數據即時分析的智慧製造，「是我們一定要走的方向」，政府積極推動機械產業智慧化，要讓台灣成為「智慧機械與製造的發展中心」。（圖／總統府提供, 2018.8.29）
▲總統蔡英文表示，少量多樣的生產趨勢、大數據即時分析的智慧製造，「是我們一定要走的方向」，政府積極推動機械產業智慧化，要讓台灣成為「智慧機械與製造的發展中心」。（圖／總統府提供, 2018.8.29）

總統蔡英文今（29）日上午出席「2018台灣機器人與智慧自動化展覽開幕典禮」，她表示，少量多樣的生產趨勢、大數據即時分析的智慧製造，「是我們一定要走的方向」，政府積極推動機械產業智慧化，要讓台灣成為「智慧機械與製造的發展中心」。

蔡英文表示，機器人和智慧自動化已經是世界性的發展趨勢，也會廣泛應用在日常生活中的各個面向，台灣不只要跟上腳步，也要發展出獨特優勢。她指出，台灣機械產業有完整供應鏈體系及產業群聚效應，隨著景氣回溫，去年產值正式破兆，成為台灣第三個兆元產業，不僅有高產值，也能創造就業，這些成就將是機械產業進一步提升的雄厚基礎。

蔡英文強調，面對新一波的競爭需求，像是「少量多樣」的生產趨勢，以及工業4.0的潮流，讓整個產業從生產數據仰賴大量的人工紀錄資料，提升到以大數據即時分析的智慧製造，是我們一定要走的方向。因此，政府積極推動機械產業智慧化，讓台灣從原來的精密機械，繼續提升為智慧機械，未來甚至可以整線、整廠輸出，讓台灣成為智慧機械與製造的發展中心。

談及政府協助中小企業智慧提升的作為，蔡英文指出，第一項是經濟部現在有提供專人服務，直接到中小企業去提供智慧製造的技術服務，到廠訪視和診斷，找出問題，提供協助。第二項則是由於過去中小企業的機台，常常是靠資深老師傅的調整校對，因此我們現在補助大家使用「智慧機上盒」，把相關設備連上網路，就可以更快走向管理及生產的智慧化。

蔡英文表示，她今天幫忙宣傳這兩項服務，是希望從現在開始，有更多人來向經濟部表示需要這些服務、希望繼續升級。如此一來，經濟部同仁雖然會比較忙一點，但這也表示，國家產業提升正在加速衝刺。她說，我們的努力，其實都是在傳達一個訊息，就是我們不會對現在的景氣回溫自滿，而是要用整個國家的力量跟決心，協助產業繼續走向高附加價值，繼續向上提升。
 

關鍵字蔡英文智慧機械機器人工業4.0
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