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盧團隊指招待請客涉賄選　中市府反駁烏龍爆料

記者柳榮俊／台中報導2018/08/29 15:26
▲台中市新聞局長卓冠廷表示，這又是一個烏龍爆料，該活動為後援會活動（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.29)
▲台中市新聞局長卓冠廷表示，這又是一個烏龍爆料，該活動為後援會活動（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.29)

國民黨文傳會今(29)日在台北舉行記者會，指控台中市長林佳龍日前在梨山以餐會招待宴請選民，市府新聞局長卓冠廷表示，這又是一個烏龍爆料，該活動為後援會活動，與會者均為後援會成員，絕非一般民眾，更無對價關係，呼籲盧秀燕團隊不要一再烏龍爆料，更不要因為選情告急，就開始打烏賊戰，這實非選舉與市民之福。

國民黨文傳會指控，林佳龍在7月21日以公務行程名義，與市府一級首長參加林佳龍後援會，並以辦桌的方式宴請選民，並上台拉票，已經明顯達成期約賄選的成立要件。

卓冠廷表示，林市長7月20日至21日率隊至梨山進行「和平專案」，為市政公開行程，20日晚間的和平區餐會，由民間後援會自辦，參加成員都是後援會成員，所有在餐會的人，都有名冊跟簽名，甚至後援會在現場也明確表示，非後援會民眾不要進入會場，當晚市長與局處首長為受邀參加。

卓冠廷指出，林市長上任後首創「和平專案」，每年到梨山、和平地區，視察了解地方需求，7月20日至21日為市長第七次前往和平視察，為市政公開行程，包括進行和平區政座談會、視察松鶴部落、和平區簡易自來水改善工程進度、天輪里雞谷溪野溪整治工程、白鹿吊橋暨周邊景觀工程計畫、谷關溫泉廣場、第二救災救護大隊谷關分隊揭牌啟用典禮等。

卓冠廷說，國民黨文傳會所指餐會為7月20日晚間，由民間自發主辦的後援會活動，參加成員都是後援會成員，並簽名造冊，屬「特定對象」參加，甚至後援會在現場也明確表示，非後援會民眾不能進入會場，市長及局處首長為受邀出席，並無所謂招待選民的情形。

卓冠廷指出，請客綁樁是國民黨的常態慣例，不要因為自己很習慣這種做法就說別人跟他們一樣，呼籲盧秀燕競選團隊不要一再用烏龍爆料跟抹黑的手法來打選戰，這實在不是市民之福，更不要因為選情告急，就開始打烏賊戰，相信市民不會樂見這樣的行為。

關鍵字賄選盧秀燕林佳龍梨山烏龍爆料
蘇貞昌為競總違法使用致歉金門外海現水龍捲　民眾手機拍下來

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