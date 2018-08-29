年僅25萬陸客來訪 印度砸重金在中國推廣旅遊

澎湃新聞報導，中國國家旅遊數據中心發布的數據顯示，2017年，中國公民出境旅遊達1億3051萬人次。但印度國家旅遊部的數據則表明，陸客到印度僅有25萬3128人次。

聯合國世界旅遊組織（UNWTO）27日公布的2018「世界旅遊組織旅遊亮點2018年版」報告顯示，2017年，中國大陸旅客在國際旅遊花費2580億美元，繼續高居世界第一，幾乎占全球總支出的1/5。

（中央社台北29日電）陸媒報導，因為2017年僅有25萬陸客來訪，印度已經制定戰略，並宣布將砸下1億美元（約新台幣30.9億元）重金在中國推廣印度旅遊。

印度旅遊局中國區巡迴路演（Roadshow）28日在北京啟動，印度國家旅遊部部長艾芳斯（K.J.Alphons）率領20家來自印度的大型旅行社高級官員亮相。他說，「相比之下，中印兩國遊客往來的密切程度還需要進一步加強」。

艾芳斯表示，印度國家旅遊部將在北京開放區域辦公室，專門制定中國赴印度遊戰略，同時準備了1億美元的預算在中國推廣印度旅遊。

艾芳斯指出，中國去年的出境遊客高達1.3億人次，只有不到30萬人次到印度；印度去年出境遊客2400萬人次，其中有140萬人次是到中國。為此，他希望有更多的中國遊客能夠選擇印度，這也是他此次率團來中國的最主要原因。

報導指出，陸客最關注的是赴印旅遊的安全問題。近年來，時常有發生在印度的搶劫、性侵等惡性事件見諸網路，引起公眾對印度社會的擔憂與恐慌。

艾芳斯對此回應宣稱，實際上印度是一個「整體上非常安全的國家」，但世界上任何一個國家都會存在個體事件，印度是一個人口眾多的國家，不可否認之前的確曾出現過安全問題。

他說，印度高度重視遊客的安全問題，為此專門開通遊客熱線1363，可提供12種語言的服務，去年接到了27.5萬餘通電話。而且，印度已經逐步形成了高效的警察體系，在主要的旅遊目的地，都會提供重點保護。

艾芳斯還宣稱，「安全對於我們來說是重中之重。很多案例是被媒體過度宣傳，導致人們對印度產生了很不安全的認識」。（編輯：楊昇儒/馮昭）1070829