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政治

名家論壇》王時齊／國民黨不該為反前瞻說聲歹勢嗎？

文／王時齊2018/08/29 17:00
▲受低壓帶及西南氣流影響，屏東縣及高雄市已出現大豪雨，台南市及台東縣已有豪雨發生。（圖／NOWnews資料照）
▲受低壓帶及西南氣流影響，屏東縣及高雄市已出現大豪雨，台南市及台東縣已有豪雨發生。（圖／NOWnews資料照）

治水無用？老天有眼？國民黨不該為反前瞻說聲歹勢嗎？ 

這幾天台灣的雨，一直沒有停，真的讓人很擔心。不過在講台灣之前，先來看日本，這兩天日本也下大雨，也出現一小時雨量破百毫米的大雨，東京因此淹水。為什麼要先講日本，因為台灣下大雨的時候，有人說人家東京有所謂的「地下神殿」，所以不會淹水，意思是台灣過去的治水都浪費錢。 

事實真是如此嗎？並不是。極端氣候的大雨一下，日本前不久是關西淹水，這幾天則是關東，東京一樣作大水。照氣象專家的分析，台灣這次熱帶低氣壓帶來的短時間強降雨，跟當年的八八風災相比，雨量更驚人。就拿平均時雨量來說，這次在嘉義的雨勢，是莫拉克降雨強度的「1.76倍」，在台南則是「1.48倍」。台灣一天的雨量，更是日本關西淹大水的三天雨量。 

治水之後還淹水，聽起來很奇怪，但仔細想想這個道理也不難懂。拿一個浴缸來比喻，水利工程做得很好，可以快速排掉一個浴缸的水，但如果一下下了兩倍的量進來，水還是會淹出來。 

平心靜氣來思考，台灣過去的治水到底有沒有用，當然有用。不然那許多滿水位的滯洪池難道是假的？雨比過去大，但淹的面積比過去少、退得比過去快，這些都是事實，但這樣就夠了嗎？當然還不夠。 

以這種極端氣候的可怕規模，預測上的高度困難，我們恐怕要轉換思維，也要做得更多。很多人也問，面對這麼大、這麼狂的雨勢，是不是應該進一步把都市跟河川排水處理好，把都市下水道做好，多準備抽水機，或多蓋滯洪池？ 

嗯，這些都應該做，不過等等，這些不都是前瞻基礎建設裡的項目嗎？去年提出的前瞻建設，不就放進很多水環境的治理嗎？不過當時的預算審查，卻是麵粉、水杯齊飛，國民黨說這是浪費錢啦、綁樁啦，打成一團硬是不讓它通過。 

從去年四月前瞻計畫進到立法院後，從特別條例到預算案，一個會期加上三次臨時會，從四月折騰到八月底，五個月一百多天，從沒有颱風的時候，一路杯葛到颱風季！最後預算還只通過了一半。國民黨浪費了最寶貴的治水時間。然後同一群人，現在忙著噴政治口水，說治水沒用、說這叫做「老天有眼」，這聽在淹水民眾耳中，你叫他們心有多痛？他們正等著大家幫忙，趕緊回復正常生活耶！ 

極端氣候的雨水很可怕，極端氣候的政治口水更驚人。這兩天南部的雨又繼續下，我的家鄉高雄更是雨大到又整天停班停課。以前這種大雨、大洪水幾十年才一次，結果現在一年好幾次。我們應該問的是，當這種一兩天內，就把半年份的雨下完的極端氣候變成常態時，到底人類應該怎麼辦？ 

這個問題當然是大哉問，也許也不會立刻有答案。但停止對南部受災民眾的歧視和侮辱，卻是所有人立刻都該做的。

●作者：王時齊／政治評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

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關鍵字名家論壇南部豪雨豪雨受災戶前瞻基礎建設
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