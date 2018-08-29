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台股盤後—台積電領軍 指數大漲逾百點 僅差1點收復

鉅亨網2018/08/29 14:58
鉅亨網 / NOWnews
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台股今（29）日在台積電大漲 3.8% 帶動下，指數站上所有均線，終場大漲 110.02 點、1%，收在 11099.57 點，登上 8 月收盤價新高點，成交值 1185.85 億元。分析師認為，近來權值股大漲墊高指數，除慎選業績股外，更需要注意資金流動，而各項指標偏多，大盤未來有望持續走高。

全球第二大晶圓代工廠格芯宣布，將無限期擱置 7 奈米計畫，激勵台積電今日股價大漲 3.8%，收盤價 259 元，創下五個多月來新高，帶動今日台股大盤指數成功站上所有均線。不過電子三雄鴻海小幅走揚，大立光微幅下跌，漲跌幅皆在 1% 以內。

觀察今日盤面領漲族群，半導體類股強漲逾 3%，電子零組件漲幅約 2.5%，傳產類的食品、紡織及塑化股等則回檔修正。

半導體族群中，世芯 - KY、晶心科、智原、威盛、強茂等漲幅皆在 3% 以上。PCB 族群金像電漲逾半根漲停板，瀚宇博、博智皆有 4% 以上漲幅，擁新 iPhone 題材的臻鼎 - KY 漲幅在 2% 以上。

被動族群昨日開高走低後，今日再度由國巨帶頭上漲，漲幅逾 4%，華新科、蜜望實、斐成、鈞寶等漲幅皆在 3% 以上，奇力新、禾伸堂漲幅約在 2% 。

比特幣價格一路狂瀉，Nvidia 宣布停止加密貨幣業務，不過比特幣礦工死守，對挖礦前景仍然看好，加上新顯卡即將上市，挖礦族群跌深反彈，今日撼訊、青雲、映泰等概念股皆直奔漲停。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，從外資期現貨、融資餘額及投信態度，還有觀察各項大盤指標來看，大盤偏向多方，未來只要美國股市維持在高檔震盪，台股有望持續走高。

簡伯儀認為，這波大盤上漲過程中，不管是傳產或是電子，皆由權值股領漲，雖然墊高指數，但很多投資人手中的中小型股表現相對落後，在選股上雖然需要看好業績股，不過還是必須注意資金流動。

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