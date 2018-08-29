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中央社

德國逾半人口瘋遊戲 電競聯盟扮推手

中央社2018/08/29 14:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪柏林29日電）被視為歐洲電競大本營的德國人口超過8200萬人，超過半數是遊戲玩家，其中一項原因是德國電子競技聯盟（ESBD）的大力推廣，讓電競掀起熱潮，更成為流行指標之一。

走進德國最大3C零售通路Media Markt位於柏林亞歷山大廣場旁的賣場，可以發現展示電腦相關產品的4樓有一整區電競筆電，包括台灣品牌宏碁、華碩、微星，及國外品牌聯想、Medion、XMG共11款產品，價格從949歐元到2700歐元（約新台幣3.38萬元到9.63萬元）不等。

根據市調機構Newzoo預測，德國遊戲人口約4430萬人，今年遊戲營收將達47億美元（約新台幣1437億元），是全球第5大遊戲市場，僅次於中國、美國、日本、南韓。

Newzoo數據顯示，在德國使用網路的人口中，46%男性和49%女性每個月至少玩一次行動遊戲，45%男性和33%女性每月至少玩一次PC（個人電腦）遊戲，29%男性和20%女性每月至少玩一次遊戲主機。

Newzoo的調查也發現，高達60%的德國玩家曾購買遊戲中的物品或虛擬商品，33%的德國網路使用者會觀看與遊戲相關的影片內容，可見遊戲已在德國掀起熱潮。

MediaMarktSaturn零售通路集團發言代表希梅爾巴爾（Eva Simmelbauer）說，遊戲在德國變得越來越流行，根據她個人觀察，遊戲在德國興起的原因之一是去年成立的德國電子競技聯盟的大力推廣，而且德國民眾不斷追求新潮的娛樂方式，也讓遊戲成為流行指標之一。

德國電子競技聯盟去年成立，由20個電競組織、俱樂部組成，包含德國遊戲公會等。今年7月德國電子競技聯盟宣布正式加入國際電子競技聯盟（IeSF），將支持電競成為奧運正式項目。

宏碁德國分公司產品、行銷及業務主管費爾柏（Tobias Faeber）指出，德國電子競技聯盟的成立確實是讓遊戲更流行的原因之一，德國電競玩家的年齡層最高達40到45歲，很多人從年輕時候開始玩遊戲，等到年紀漸長，購買力也跟著增加，有助於推升電競產品的平均售價。

費爾柏發現，宏碁在德國最受歡迎的電競周邊商品是電競背包，價格從49歐元到150歐元不等，推測原因可能是電競背包用途廣泛，除了裝電競筆電，也能拿來裝其他物品。（編輯：林孟汝）1070829

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