遊客貪圖拍攝美景　受困金門慈堤外海沙洲獲救

一名來自新北市的溫姓遊客，28日下午趁著退潮，獨自一人走到金門慈堤外海1000公尺沙洲上拍攝美景，疑似忘了歸返時間而受困沙洲。且因鋒面來襲，下著大雨，溫姓遊客深怕海水淹沒沙洲，恐危及自身生命安全，故撥打119電話，向消防人員求救。指揮中心獲報后，派遣金城、金寧分隊雙IRB及人員12名前往搶救，並通知金西救生人員協助搶救，消防員徒步在海岸邊搜索，並靠著報案人手機發出的微弱燈光定位，順利將人帶上岸，結束一場虛驚。

金門縣消防局救災救護指揮中心今(29)日表示，昨晚19時03分接到求救電話，指稱:「位於金寧鄉慈湖長城橋外海處1000公尺處，有民眾受困沙洲救溺案件，亟需救援」等語。金寧、金城消防分隊於受理後，立即派遣金寧貨車、IRB橡皮艇、91救護車及金城貨車、IRB橡皮艇前往搶救，由大隊長陳國瑋坐陣指揮，出動數十位義消前往救援，總算在19時44分成功接近營救患者。

消防局表示，原來是溫姓遊客於慈湖海邊拍照過程中，因不熟悉地形致受困於外海沙洲上，人員無法動彈，現場情勢緊迫。消防人員抵達現場后，評估現場為退潮狀況，因受困民眾離岸約有1000公尺之遙，且海域佈滿金門特有鬼條砦及石蚵，增加救援困難。

搶救人員見狀乃即奮不顧身由熟悉該處地形之金西救生分隊分隊長吳振城帶領救援人員隊員王竑、周佳慶及義消許明真等人攜帶救援裝備，步行涉水前往救援，救援過程中，指揮中心執勤員陳佳峻，持續以電話與該名受困民眾保持聯繫，安撫其緊張焦慮不安情緒，並告知離海水漲潮尚有一段時間，請其安心待在沙洲安全處所，等待消防人員救援。

因救援地點位處外海，行進過程倍感吃力，經救援人員排除萬難、冒著風雨、克服惡劣地形，終順利接近沙洲，後經檢視受困遊客，生命徵象穩定、正常，無受傷跡象。

▲一遊客受困在沙洲上，金門縣消防局獲報前往救援。（圖／金門縣消防局提供，2018.08.29)