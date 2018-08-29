乾爹分享技巧！「抖內」主播超好約　他稱：吃了好幾個

原 PO 在 PTT 「 SEX 」看板中發文，自稱是直播乾爹中毒者，並表示自己熱愛觀看各大直播平台，要約主播見面其實不難，說實在吃了好幾個，有人說看直播「抖內」（意即贊助）很有事，但這是一種紓壓，去酒店花這點錢，還誆不到一個妹子出場，在直播 APP 上刷一台跑車 500 塊，小主播就叫你 stuxnet 哥，還主動跟你私聊。

近來許多男性喜歡透過直播 APP 與心儀主播聊天、看她們唱歌熱舞，究竟如何才能成功將主播約出呢？一名男網友在 PTT 表示，自己是直播乾爹中毒者，並分享撩妹技巧，直說「『斗內』主播很好約，吃了好幾個」。

他認為，要吃到直播主是有技巧的，散彈打鳥完全不行，並直說「我都把直播間當群聊啦！刷兩台跑車大概妹子就認識我，我都挑等級小的啦！然後等她私訊我，聊幾句就約她出來，第一次不吃，讓她沒戒心，第二次差不多就吃掉啦！」



▲原 PO 在 PTT「 SEX 」看板中發文自稱是直播乾爹中毒者，並表示自己吃了好幾個主播。（圖／翻攝自 PTT ）

接著他還分享各大直播好約度，數字直播「約的到真的算你厲害，我嘗試約了 20 個......鬼跟你出來，還一直要我刷 ，還說要去試鏡，然後爬到她私人 IG 發現跟男友去郵輪玩」；浪 live 「浪上很多要出道藝人，說實在他們要顧形象，不可能愛玩的，有真正看過一位主播是他們記者會那種，好幾百人，我有參加，私下沒有」； iPair 「這很奇特，我也是看股票研究到他，檯面上吃了 3 個吧......檯面下不好說，顏值很普，但都是一般妹子，真的蠻好約」。

文末，原 PO 更大放送表示，自己近日某支股票獲利了結有進帳，心情很好，「那就......前百推送雞排好了 XD 」。此文一出， PTT 鄉民紛紛狂推：「推呀！坐等雞排」、「有雞排我就推！」「推 雞排要切不要辣」、「推～大吉大利 今晚吃雞」；不過也有網友認為根本業配：「原來是 ipar 業配啊 送雞排換爆 厲害厲害」、「送個雞排就沒人噓業配了 以為來到雞排板」。另也有人贊同原 PO 說法：「真的要挑小主播或新主播 對手少」。