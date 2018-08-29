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中央社

音樂劇恐龍復活了中文版 年底前進新加坡

中央社2018/08/29 15:01
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北29日電）台韓首次製作音樂劇「恐龍復活了」中文版，9月將在台灣上演，音樂劇製作人、AM創意執行長林奕君表示，這次恐龍高達2.5公尺，有如恐龍在城市出沒，年底將到新加坡演出。

台灣AM創意劇場與韓國製作團隊Culture Holic共同製作音樂劇「恐龍復活了」中文版，9月22日首次在台灣演出，AM創意耗資新台幣上千萬元打造這齣音樂劇，屆時舞台上將有8隻大型恐龍偶出沒。

「恐龍復活了」曾獲得韓國家庭音樂劇大賞，在韓國演出超過200場，中文版除了劇情、恐龍偶跟韓文版相同，其餘包括製作人、導演、演員、舞台、燈光、影像、服裝、舞蹈設計，都是台灣在地團隊。

劇情描述主角們在月全食夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄悄復活，主角們為了尋找被盜走的小霸王龍TARU化石，展開一場驚奇冒險的旅程，有如劇場版的「博物館驚魂夜」。

林奕君表示，「恐龍復活了」中文版經過轉譯，用語會更貼近台灣在地觀眾，12月也將到新加坡演出30場，後續仍持續拓展海外巡演機會。

林奕君說，這齣音樂劇最困難的部分，在於演員要有唱歌、演戲、舞蹈的訓練，另外還要學習如何操作恐龍偶，一隻恐龍偶重達20公斤，演員要在有限的空間環境下穿戴恐龍偶走動，挑戰度高。

「恐龍復活了」在台灣預計演出15場，AM創意策略長賴建沅說，「台灣有很好的創意人才，只缺很好的機會」，他提到，台灣場地很難申請，這次首演從高雄一路演回到台北，盼未來有好的場地可以長期駐點演出。

「恐龍復活了」9月22日將在高雄至德堂演出，9月29日至2019年1月27日在台中、台南、桃園、台北巡演。（編輯：張芷瑄）1070829

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