NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈雙機械手臂高產能噴膠設備　產能高入圍金鐘　憲哥開心不忘提醒這事遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

陳師孟嗆卑鄙　吳志揚：陳意在護航表忠不意外

記者戴祺修／台北報導2018/08/29 15:53
▲國民黨立法院首席副書記長吳志揚。（圖／吳志揚辦公室提供）
▲國民黨立法院首席副書記長吳志揚。（圖／吳志揚辦公室提供）

針對監委陳師孟28日稱立委吳志揚批評其在桃園市前副局長陳世璋及許景鑫彈劾案之立場「辦藍不辦綠」是誣指。吳志揚表示，許景鑫一案就只有陳師孟一人反對彈劾，這是無可爭辯的事實，有什麼好狡辯的？莫非是做門神太過心虛，只好強調自己的「護航功蹟」好對總統蔡英文表示忠誠。

吳志揚表示，陳師孟又再強調：「許景鑫只有行政違失，應尚無彈劾之必要。」至今還振振有詞的替許景鑫脫罪，難道其他十一名投下贊成彈劾的監委都是錯的嗎？

吳志揚認為，許景鑫自基層爬升至事務副局長，熟悉醫事專業法令，應潔身自愛，並為官箴之表率，卻不思嚴守專業以身作則，豈可以「並未對部屬施壓」一句閒話，就不予彈劾，豈不是視法律於無物，誠摯希望陳師孟應有所作為，若一再狡辯，不足以為端正官箴與政風之表率。

吳志揚強調，所謂的要「辦藍不辦綠」是在今年1月15日立法院審查監察委員被提名人資格時，陳師孟自己承認的，何來斷章取義之說？再者，若陳師孟的意思是強調他沒有「辦藍不辦綠」，那麼在他彈劾陳世璋這位民進黨、鄭文燦提拔的地方高官後，更該反思為何堅決護航許景鑫一個人，而跟全監察院對立。

吳志揚說：陳師孟不斷破壞體制，面對人民的陳情案只會爆粗口，如今又一再狡辯，早已不適任監察委員。提醒監察院，監察委員也有權力彈劾監察委員，只要有監委違反相關規定就應該趕緊動起來。若監察院一再袒護陳師孟，引起人民強烈不滿，預算必遭杯葛！
 

關鍵字吳志揚陳師孟蔡英文
總統：讓台成為智慧機械與製造中心姚文智登記參選市長　破解換將傳聞

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan