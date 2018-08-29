陳師孟嗆卑鄙　吳志揚：陳意在護航表忠不意外

針對監委陳師孟28日稱立委吳志揚批評其在桃園市前副局長陳世璋及許景鑫彈劾案之立場「辦藍不辦綠」是誣指。吳志揚表示，許景鑫一案就只有陳師孟一人反對彈劾，這是無可爭辯的事實，有什麼好狡辯的？莫非是做門神太過心虛，只好強調自己的「護航功蹟」好對總統蔡英文表示忠誠。

吳志揚表示，陳師孟又再強調：「許景鑫只有行政違失，應尚無彈劾之必要。」至今還振振有詞的替許景鑫脫罪，難道其他十一名投下贊成彈劾的監委都是錯的嗎？

吳志揚認為，許景鑫自基層爬升至事務副局長，熟悉醫事專業法令，應潔身自愛，並為官箴之表率，卻不思嚴守專業以身作則，豈可以「並未對部屬施壓」一句閒話，就不予彈劾，豈不是視法律於無物，誠摯希望陳師孟應有所作為，若一再狡辯，不足以為端正官箴與政風之表率。