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中央社

台灣藝術家王俠軍作品 登上中國最高樓

中央社2018/08/29 15:13
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海29日電）中國大陸文化水準日漸提升，藝術展示平台越來越多。今天又有相關平台在中國第一高樓上海中心大廈開幕，台灣藝術家王俠軍的作品進駐其中，與另外20多名大陸藝術家同場較勁。

上海中心大廈是中國第一高樓，共128層。中國藝術平台寶庫匠心館今天在第38樓開幕，展示當代工藝大師作品，由3大主題展館、28個大師空間與多功能廳組成，共約2000平方公尺。館方並引進王俠軍的瓷器作品。

王俠軍表示，瓷器是中國的軟實力，在中國大陸成為世界最大代工廠與消費市場的今天，可以重新去思考民族工藝如何再次出發，並跳脫原來的表現手法，讓工藝面更加完整呈現。

他指著一款龍造型的作品「風生水起」解釋，以往在做龍的時候，很難把龍的能量、熱情、張揚的力道渾身解數地釋放出來，這隻龍僅用單腳支撐全身重量，在做的時候需要很多托具、工具輔助，是比較特別的地方。

現場也展示了王俠軍另一款兔子造型的作品「自在自得」。據工作人員介紹，2011年時任美國副總統拜登（Joe Biden）來中國訪問，與時任中國國家副主席習近平見面，由於當年是兔年，習近平將此做為「國禮」送給拜登。

上海寶庫匠心藝術有限公司博物館館長葉柏風說，王俠軍的作品在造型、技術表現上，和其他人的完全不同。中國瓷器需要創新，引進王俠軍的作品就是要讓同業間互相競爭、學習，也希望為王俠軍打造更大的平台。（編輯：馮昭）1070829

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