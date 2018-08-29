記憶體佔總半導體資本支出超過50% NAND記憶

有鑑於 DRAM 的資本支出在今年高速成長，記憶體類別躍升成為 2018 年全球半導體資本支出的最大比重。

IC Insights 預測，今年半導體資本支出總額將增加至 1020 億美元，首次突破 1000 億美元。相比去年的 933 億美元相比，成長了 9%，也比 2016 年成長了 38%。

根據報告顯示，有超過一半的資本支出預計用於記憶體生產，主要是 DRAM 和閃存記憶體，以及對現有晶圓廠線和全新製造設備的升級。總體來說，今年記憶體將占整體半導體資本支出的 53%。記憶體的資本支出比重，在六年內大幅增加，幾乎翻了一倍。從 2013 年的 27%(147 億美元) 增加到 2018 年的半導體總資本支出的 53%(540 億美元)，達到 30% 的複合年增率 (2013-2018)。