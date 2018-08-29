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中央社

從農場到社區 台中登革熱疫情擴散

中央社2018/08/29 15:17
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北29日電）台中市登革熱疫情持續擴散，疾管署今天宣布，台中再增5例本土登革熱個案，3例與「開心農場」有關，另2例沒去過農場，感染源有待釐清，疫情可能已從農場蔓延到社區。

衛生福利部疾病管制署下午公布國內新增6例本土登革熱病例，分別為台中市5例、新北市1例。台中市個案為4女1男，居住於大里區、太平區、東區與北區，年齡介於20多歲至80多歲，其中3人發病前曾有開心農場或內新市場活動史，研判為開心農場相關群聚。

不過，另2名個案發病前沒去開心農場或其周邊，但曾至鄰近開心農場的大里區祥興里和長榮里，感染來源須進一步擴大疫調，但初步研判屬同一波疫情。目前台中登革熱個案已有25例，超越新北市新莊區的22例，成為全台登革熱最嚴重地區。

疾管署副署長羅一鈞表示，台中開心農場是很大的農場，孳生源很多，且有200多戶民眾會到開心農場種菜，如果有疫情出現，容易爆發大量疫情。目前還在可追蹤範圍內，嚴防第二波感染。

台中開心農場所在地及農場周圍6里都被列入登革熱高風險區；羅一鈞指出，此次台中新增的2名登革熱個案感染源還有待釐清，這2人沒有去過開心農場，但去過開心農場鄰近的里，但超過農場1公里外，顯示登革熱疫情可能已從農場擴散到較遠的社區。

此外，新北市新莊瓊林里群聚也新增1名個案，為新莊豐年里60餘歲女性，住家在瓊林里相關群聚個案的住家或活動地相近，經就醫檢驗確診為第二型登革熱。

今年截至8月28日國內共計53例登革熱本土病例，分別為台中市25例、新北市22例（均為新莊區）、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。

疾管署提醒，目前各地氣溫炎熱且逢連日降雨，均為登革熱防治的不利條件，籲請民眾儘速清除環境積水容器，例如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等，避免病媒蚊孳生增加疫情風險。（編輯：黃于）1070829

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