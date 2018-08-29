顧立雄祭三大招 降低金融業家族化汙名

金管會主委顧立雄去 (2017) 年上任就曾表態推動金融業「去家族化」，顧立雄今 (29) 日談及此議題時表示，不是要否定家族化，而是將透過提高大股東持股、維護金融業經營獨立性、董事會多元化等三個面向，逐步讓金融機構「家族化」的負面降到最低，希望透過政策跟個案引導，讓「家族化」這三個字，以後能成為「好的 Banker」的名詞。
顧立雄表示，要推動金融業的去家族化，首先要提高大股東持股，委託書新規定明年 7 月將開始實施，因為規定要持股一年，現在有些金融業的大股東已經開始增加持股，才能達到千分之 5 的委託書徵求標準，這也是委託書新制帶來的附帶效應。
顧立雄進一步表示，他並不是要臧否家族化，也不是要「污名化」家族化，家族化問題不是在家族本身，但金融業家族化的負面形象確實存在，有家族事業與銀行之間不分離的現象，因此要讓金融業有獨立性，不論銀行、保險都要切割出來，不要把它當集團化經營。
顧立雄指出，再來是董事多元結構，金管會將循序漸進，逐步增加專業董事比例，且須由自然人董事擔任，也就是董事會成員不要都是家族成員，不過不會要求一步到位，而是逐步來導向董事成員多元化。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>