顧立雄祭三大招 降低金融業家族化汙名

金管會主委顧立雄去 (2017) 年上任就曾表態推動金融業「去家族化」，顧立雄今 (29) 日談及此議題時表示，不是要否定家族化，而是將透過提高大股東持股、維護金融業經營獨立性、董事會多元化等三個面向，逐步讓金融機構「家族化」的負面降到最低，希望透過政策跟個案引導，讓「家族化」這三個字，以後能成為「好的 Banker」的名詞。

顧立雄表示，要推動金融業的去家族化，首先要提高大股東持股，委託書新規定明年 7 月將開始實施，因為規定要持股一年，現在有些金融業的大股東已經開始增加持股，才能達到千分之 5 的委託書徵求標準，這也是委託書新制帶來的附帶效應。