盧秀燕陪黨籍議員登記　呼籲「來投藍」

國民黨台中市長參選人盧秀燕今(29)日上午陪同副議長張清照、議員賴順仁、吳瓊華等多位議員前往台中市選委會完成參選登記，在大批支持者簇擁下，拿著有國民黨黨徽的籃球，同聲呼籲市民朋友給國民黨機會，大家一起來投「藍」。

盧秀燕表示，距離投票日，時間非常的緊迫，她與副議長張清照及黨籍議員參選人，一定會全力衝刺，爭取為市民服務的機會；台中是個好城市，人民都很努力，台中不該再退步，過去四年市民朋友給了林佳龍跟民進黨機會，民進黨卻做不好，這次台中市應該要換國民黨執政，也要讓國民黨在議會過半，才能制衡獨大的民進黨。面對台中交通、經濟、空氣變差，台中市民應該要覺醒，讓民進黨知道，做不好就要換人。