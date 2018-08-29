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盧秀燕陪黨籍議員登記　呼籲「來投藍」

記者柳榮俊／台中報導2018/08/29 16:01
▲盧秀燕與黨籍議員參選人拿著有國民黨黨徽的籃球，共同呼籲市民朋友給國民黨機會（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.29)
▲盧秀燕與黨籍議員參選人拿著有國民黨黨徽的籃球，共同呼籲市民朋友給國民黨機會（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.29)

國民黨台中市長參選人盧秀燕今(29)日上午陪同副議長張清照、議員賴順仁、吳瓊華等多位議員前往台中市選委會完成參選登記，在大批支持者簇擁下，拿著有國民黨黨徽的籃球，同聲呼籲市民朋友給國民黨機會，大家一起來投「藍」。

盧秀燕表示，距離投票日，時間非常的緊迫，她與副議長張清照及黨籍議員參選人，一定會全力衝刺，爭取為市民服務的機會；台中是個好城市，人民都很努力，台中不該再退步，過去四年市民朋友給了林佳龍跟民進黨機會，民進黨卻做不好，這次台中市應該要換國民黨執政，也要讓國民黨在議會過半，才能制衡獨大的民進黨。面對台中交通、經濟、空氣變差，台中市民應該要覺醒，讓民進黨知道，做不好就要換人。

張清照表示，這次選舉，台中市民希望改變，他對盧秀燕及黨籍議員候選人有信心，希望藍軍揮出「全壘打」。對於爭取下屆議長寶座，他說，藍軍當選多數議員，才有機會，請選民支持，他會努力。

張清照積極尋求連任，推出顧健康、拚經濟及做社福等三大主軸政見。他鼓勵運動風氣，每年舉辦大型路跑活動「清水馬拉松嘉年華」，會繼續辦下去，並督促市府加速完成國民運動中心。另外，也督促市府早日完成「台中海洋生態館」等建設繁榮地方帶動觀光發展。


▲賴順仁議員在大批支持者簇擁下，完成登記參選（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.29)


▲議員吳瓊華與支持者高舉著象徵勝利的宣傳舉牌，完成登記參選（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.29)

有「小辣椒」稱號的議員吳瓊華，爭取連任繼續為烏日、大肚、龍井鄉親地方服務。她說，近年來推動抽水站設置，並積極爭取改善學生受教環境、舉辦各項藝文活動，未來則著重長照、醫療資療的結合，期許改造居民生活、打造宜居環境。

最近拿到博士學位的賴順仁議員在大批支持者簇擁下，完成登記參選，爭取連任。賴順仁表示，完成登記是把責任扛上肩頭，需堅定爭取選民的支持，為北屯區未來努力。從政以來一本初衷全心全力服務選民、監督市政，全力以赴，絕不辜負選民所託。

盧秀燕陪同多位議員完成參選登記，她與張清照、賴順仁、陳成添、吳瓊華、賴朝國、蘇柏興、陳本添、蘇慶雲、議員參選人黃健豪及羅廷瑋等人，拿著有國民黨黨徽的籃球，共同呼籲市民朋友給國民黨機會，大家一起來投「藍」，讓台中市藍天再現，「國民黨加油」、「盧秀燕凍蒜」。

關鍵字盧秀燕張清照台中市選委會馬拉松吳瓊華
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