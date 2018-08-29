面板雙雄看好下半年景氣

彭(雙)浪說，去年下半年電視面板、手機面板價格開始下跌，今年上半年面板價格續跌，下游產品電視、手機價格已十分親民，因此，下半年出貨力道增加，友達已為下半年旺季出貨做好準備。

友達光電董事長彭(雙)浪認為，美中貿易談判到底會不會把3C產品列入報復性清單，現在完全不知道，若真被列入清單，短線無法轉嫁消費者，長線來看，若轉嫁消費者，造成市場萎縮，也不是好事。

（中央社記者潘智義台北29日電）雖然美中貿易戰未歇，面板大廠群創光電、友達光電今天在智慧顯示與觸控展覽會表示，下半年肯定比上半年好。

他強調，上半年友達在電視面板的價格壓力比較大，就把產能移到有市場競爭力的電競顯示器面板，讓獲利可以維持水準。

群創光電董事長洪進揚表示，下半年肯定比上半年好，第2季面板庫存偏高，市場需求較緩，為避免下半年狀況仍不改善，所以用降價方式降低庫存。進入第3季以後，基本上55吋以下面板價格現在都看到反彈。

洪進揚說，面板上游零件缺貨，不管控制IC、被動元件都缺，影響面板出貨；對第3、4季面板產業都有信心，不論大尺寸電視，還是小尺寸產品應用都會比上半年好很多。

他直言，面板價格反彈，第3季產業表現可望優於第2季，面板需求暢旺可望持續到年底，持續到明年也不是問題。

群創電視事業群業務總經理楊柱祥表示，原本大家擔心下半年產能多於上半年，有供過於求壓力，但事實上陸廠新開出產能面臨學習曲線，目前並未發生產能過剩的現象。面板上游零組件被動元件、控制IC缺貨，加上日本西部大雨造成偏光片供給不足，都影響面板產能。（編輯：楊玫寧）1070829