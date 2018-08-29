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亞運「天菜男團」凱旋歸國　2金1銀超風光

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/08/29 16:51
▲中華民國龍舟隊在亞運賽事中總共奪得2金1銀的好成績，今天凱旋歸國，受到熱烈歡迎。左一開始為莊英杰、陳子賢、吳陳柏、林聖儒、周恩平、周智偉、吳俊傑（圖／記者鄭志宏攝）
▲中華民國龍舟隊在亞運賽事中總共奪得2金1銀的好成績，今天凱旋歸國，受到熱烈歡迎。左一開始為莊英杰、陳子賢、吳陳柏、林聖儒、周恩平、周智偉、吳俊傑（圖／記者鄭志宏攝）

以花蓮體中輕艇隊為主力的台灣龍舟代表隊，在亞運龍舟賽項目打敗勁敵中國隊，勇奪2金1銀，今天上午選手們回到故鄉花蓮，受到母校熱烈歡迎，隊長周恩平表示，努力6終於能夠在亞洲運動史上留下紀錄不過他們一刻不得閒，隔天就要移地訓練準備11月的亞錦賽，明年更有世錦賽，還要得全運會賽事，力拚三連霸

亞運台灣龍舟代表隊由教練侯鴻章領軍，共有16名隊員，半數來自花蓮，除舵手殷琬婷今天有事未出席外，包括領槳手周恩平、槳手林聖儒、陳子賢、吳俊傑、莊英杰、吳陳柏、周智偉7名選手及教練，回到花蓮縣府教育處，接受親喝采。

侯鴻章表示，除了比賽之外平時都在鯉魚潭訓練，雖然限制多，但每位隊員都相當努力，隊長周恩平說，備戰6年就為了這場世界級的賽事，今年不但移地到大陸訓練一個月，還在國內外密集比賽，「以賽代訓」模式，就是為了替台灣爭取榮耀。

成績雖然風光，但對於隊員們來說，「家」才是他們背後最大的後盾，結婚才1年的吳陳柏，因備戰亞運和妻子陳怡安聚少離多。他說，訓練真得很辛苦，每次離開家都好長一段時間，每一次一想到有家人與太太的支持，就覺得都很值得。

陳怡安今天也到場，害羞又開心的心情溢於言表，她說，丈夫比賽時只能坐在電腦前，一直更新成績資訊，這次丈夫摘金奪銀，專程到機場接機，「這就是最好的支持和獎勵」。

侯鴻章，雖然才剛風光歸國，但選手們一刻不得閒，30日就要移師彰化鹿港訓練，為11月亞錦賽備戰，明年還有世錦賽和全運會，這兩年選手們會辛苦一些，此外也會以4年後杭州亞運再拚連霸為首要目標。


▲隊員吳陳柏與新婚太太聚少離多，這次奪得好成績，她相當開心。（圖／記者鄭志宏攝）

 

關鍵字亞運龍舟隊鯉魚潭
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