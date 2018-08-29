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中央社

美墨共識附加協議 為汽車進口數量設立門檻

中央社2018/08/29 15:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓/墨西哥市28日綜合外電報導）汽車業高層和消息人士今天表示，美墨貿易協議提案將允許美國總統川普對超量進口的墨西哥製汽車、休旅車和汽車零件課徵高達25%的懲罰性關稅。

美墨兩國27日同意徹底檢修北美自由貿易協定（NAFTA），使加拿大面臨壓力；加拿大必須同意新的汽車貿易和爭議解決規範，才能留在這項3方協定內。

然而，美墨共識還包括一項先前少有人報導的附加協議，即墨西哥輸美汽車與休旅車一年若超過240萬輛，美國就能以「國安」為由加徵關稅。

此外，墨西哥一年輸入美國的汽車零件價值若超過900億美元，美國也能以同樣理由課徵關稅。

美國當局計劃在未來幾週內，公布汽車與零件進口是否構成國安風險的調查結果。

這項調查恐被用來證明美國對進口汽車加徵25%關稅屬合理舉措，因為根據冷戰時期貿易法，保護美國汽車產業對國家安全至關重要。

汽車製造業者憂心，美墨協議代表美國將繼續以國安為由推行關稅措施，也可能用關稅迫使歐洲聯盟（EU）和日本讓步。他們說，關稅恐使數以十萬計的工作機會流失，並導致車價大幅攀升。

不過消息人士說，墨西哥仍保有向世界貿易組織（WTO）挑戰美國課徵「國安」關稅的權利。

消息人士說，墨西哥輸美汽車與休旅車一年若超過240萬輛，美國將以國安為由課徵25%關稅。如果低於門檻，又符合較嚴格的新區域自製率要求（regionalcontent requirements），就可免關稅進入美國市場。

消息人士說，若不符合較嚴格的新區域自製率要求，就得支付2.5%關稅。

2017年，墨西哥銷美的汽車與休旅車近180萬輛。

美國官員表示，這項協議旨在讓更多汽車產業工作機會回流至美國和墨西哥。協議內容尚未拍板定案，可能根據美國和加拿大談判結果及其他因素作出更動。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070829

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