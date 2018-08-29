姚文智登記參選市長　破解選前換將傳聞

立委姚文智今(29)日上午在民進黨秘書長洪耀福陪同下，前往北市選委會登記參選台北市長，以行動破解選前換將傳聞。姚文智也盼望南部大雨快停，南部鄉親能夠平安。

清晨5點，姚文智在新北市長參選人蘇貞昌陪同下先至第一果菜批發市場拜票，結束行程後再與競選總幹事洪耀福一同前往選委會登記參選。

副總統陳建仁因為南部水災期間，全家到金門旅遊遭到輿論痛批，姚文智表示，已跟南部鄉親通過電話，希望大雨能快停，讓南部還在忍受水災的鄉親朋友都能平安、得到祝福。

姚文智指出，已完成登記參選程序，包括政黨提名、選委會登記，成為民進黨主席蔡英文提名、貨真價實的台北市長候選人。由於姚文智選情長期低迷，甚至傳出民進黨選前換將的傳聞，姚文智說，換將都是傳聞，登記參選讓傳言不攻自破。