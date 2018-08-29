姚文智登記參選市長　破解選前換將傳聞

立委姚文智今(29)日上午在民進黨秘書長洪耀福陪同下，前往北市選委會登記參選台北市長，以行動破解選前換將傳聞。姚文智也盼望南部大雨快停，南部鄉親能夠平安。
清晨5點，姚文智在新北市長參選人蘇貞昌陪同下先至第一果菜批發市場拜票，結束行程後再與競選總幹事洪耀福一同前往選委會登記參選。
副總統陳建仁因為南部水災期間，全家到金門旅遊遭到輿論痛批，姚文智表示，已跟南部鄉親通過電話，希望大雨能快停，讓南部還在忍受水災的鄉親朋友都能平安、得到祝福。
姚文智指出，已完成登記參選程序，包括政黨提名、選委會登記，成為民進黨主席蔡英文提名、貨真價實的台北市長候選人。由於姚文智選情長期低迷，甚至傳出民進黨選前換將的傳聞，姚文智說，換將都是傳聞，登記參選讓傳言不攻自破。
姚文智表示，他最近重新檢視「柯Ｐ新政」4年來有做到的給予肯定，但很多沒有做到、 跳票，他會一件接一件的檢視，民進黨議會黨團也會對柯文哲市長施政的良窳、缺失提出針砭。姚文智主張，選舉應回到施政的檢驗，選戰節奏就是「政策！政策！政策！」。
媒體問姚文智與新北市長候選人蘇貞昌合體掃街，是否讓選民放下心中不團結的疑問，姚文智指出，合體有節奏，包括選舉活動和政策的合作、理念的協調，雙北是生活圈，都市定位、交通、住宅都要連動，幕僚要花時間安排，也感謝黨中央和祕書長洪耀福的安排 。
▲立委姚文智29日上午在民進黨秘書長洪耀福陪同下，前往北市選委會登記參選台北市長。（圖／記者林柏年攝 , 2018.8.29)