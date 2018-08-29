全球傳動導入TPS 機械公會助攻

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）傳動元件製造商全球傳動今天舉行TPS改善活動起始大會，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示，TPS是加深機械業在實體界的深耕功夫。

全球傳動今天下午舉行豐田生產方式（TPS）改善活動起始大會，機械公會今年開始與國瑞TPS推進中心團隊合作，向會員廠商推廣實施TPS，全球傳動是公會與國瑞汽車開展的第一家輔導廠商。

觀察智慧機械與TPS的關係，柯拔希形容，工業4.0是加深機械業在虛擬界的深度，TPS是加深機械業在實體界的深耕功夫。

他指出，台灣機械業如今面臨缺人缺地的問題，機械公會除了積極呼籲政府極力解決外，也大力推動業者實施產線精實管理，以更有效率管理方式，運用現有人力與土地，來解決當前問題。