影／林為洲退選更炙手可熱　楊文科倒吃甘蔗後來居上

楊文科表示會以最謙卑的態度，感謝林為洲立委繼續留在國民黨「成全大局」，對其所提出的相關政策願景，也將積極採納，並會邀請林加入競選團隊，為新竹縣的藍天繼續執政，扮演關鍵性的角色。

原本揚言不惜脫黨也要參選新竹縣長到底的國民黨立委林為洲，今（29）日突然宣布退選，讓竹縣政壇揚波，國民黨提名的新竹縣長候選人楊文科，對此表示感謝林為洲「成全大局」，將親自前往拜訪；而民進黨提名的新竹縣長候選人鄭朝方，也規劃向林爲洲請益，交換對縣政建設的想法與意見；另一位候選人徐欣瑩也佩服林為洲的勇氣和堅持。



▲楊文科傳簡訊給林為洲，兩人破冰解凍。（圖／記者常似虎翻攝 , 2018.08.29）

而民進黨新竹縣長候選人鄭朝方也對林為洲的決定予以祝福，表示會前往請益，但也不忘見縫插針，直指國民黨主席吳敦義「不惜用『下一次參選立委』的條件，來交換林為洲退選，人民都看在眼中。」並質疑國民黨可以二次分裂，不按照制度提出人選，未來難保不會跟徐欣瑩再次交換條件？

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩則表示，宣布參選需要勇氣，退選也同樣要有勇氣，對於林為洲的勇氣和堅持感到佩服；國民黨新竹縣黨部主委陳見賢則以「成功不必在我，而功力必不唐捐」，讚許林為洲顧全大局之舉，對自己、對他人、對群體都是件好事。



▲林為洲退出新竹縣長選舉，楊文科（左二）將極力爭取，促成藍軍大團結。（圖／記者常似虎攝 , 2018.08.29）

在林為洲宣布退選後，竹縣百里候大位目前呈現國民黨、民進黨、民國黨三雄鼎立態勢，國民黨是否會展現大團結氣勢，還必須觀察林為洲接下來的動向，畢竟他這段時間也凝聚了一定的支持力道，若靠向任何一方，勢必將影響選情，接下來將成為炙手可熱的拉攏對象；但楊文科已如倒吃甘蔗，從不被看好的情況下，一路逆勢上揚，內部已肅清戰場，接下來就是努力對外了。