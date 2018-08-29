林瑞陽與女員工牽手摸不停　張庭回應了

藝人林瑞陽有「台灣第一小生」之稱，1998年林瑞陽到北京探班張庭牽手被遊客拍到後，林瑞陽立即與原配曾哲貞離婚，而張庭與林瑞陽也在2002年結為夫妻，近年來兩人經營保養品牌與房地產，不過今（29）日林瑞陽被拍到在活動上公然牽正妹的手，引起網友熱議。

林瑞陽近日出席活動時，被拍到一直牽著隔壁正妹的手，還不斷撫摸著，該女子也被起底是林瑞陽保養品牌旗下員工，她的微博有許多與林瑞陽頭靠頭的親密照，上個月底更PO文寫道：「如果你遇到一個不顧一切為你付出的人，那個人你一定要好好去愛和珍惜」，並附上雙手撫摸著林瑞陽臉的照片，如此曖昧的文字網友都看不下去直言，「現在一夫多妻制嗎」、「你這圖文配的也是好！庭姐不知道？！」、「小三都這麼明目張膽地秀恩爱了」。



▲該女子被起底名叫阿紫。（圖／翻攝TST西南大區負責人阿紫微博, 2018.08.29）

對此，張庭在今日下午也透過微博喊話相信老公，「現場都是我的妹妹們，我的家人，愛你們」，沒想到網友不領情，在留言區狠批「你究竟有多少個好妹妹？？」、「翻譯:小三 小四 小五 小六 都是我的妹妹 ，我們一家人相親相爱！」、「怎麼會受得了自己的老公跟别的女人這麼親密」、「你被下降頭了吧！」



▲該女性員工與林瑞陽過度親密。（圖／翻攝TST西南大區負責人阿紫微博, 2018.08.29）