NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈雙機械手臂高產能噴膠設備　產能高入圍金鐘　憲哥開心不忘提醒這事遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

林瑞陽與女員工牽手摸不停　張庭回應了

娛樂中心／綜合報導2018/08/29 15:58
▲張庭（左）發文替老公滅火，表示林瑞陽沒外遇。（圖／翻攝、張庭TST西南大區負責人阿紫微博, 2018.08.29）
▲張庭（左）發文替老公滅火，表示林瑞陽沒外遇。（圖／翻攝、張庭TST西南大區負責人阿紫微博, 2018.08.29）

藝人林瑞陽有「台灣第一小生」之稱，1998年林瑞陽到北京探班張庭牽手被遊客拍到後，林瑞陽立即與原配曾哲貞離婚，而張庭與林瑞陽也在2002年結為夫妻，近年來兩人經營保養品牌與房地產，不過今（29）日林瑞陽被拍到在活動上公然牽正妹的手，引起網友熱議。


▲林瑞陽出席活動被拍到與隔壁女子雙手緊握。（圖／翻攝微博, 2018.08.29）

林瑞陽近日出席活動時，被拍到一直牽著隔壁正妹的手，還不斷撫摸著，該女子也被起底是林瑞陽保養品牌旗下員工，她的微博有許多與林瑞陽頭靠頭的親密照，上個月底更PO文寫道：「如果你遇到一個不顧一切為你付出的人，那個人你一定要好好去愛和珍惜」，並附上雙手撫摸著林瑞陽臉的照片，如此曖昧的文字網友都看不下去直言，「現在一夫多妻制嗎」、「你這圖文配的也是好！庭姐不知道？！」、「小三都這麼明目張膽地秀恩爱了」。


▲該女子被起底名叫阿紫。（圖／翻攝TST西南大區負責人阿紫微博, 2018.08.29）

對此，張庭在今日下午也透過微博喊話相信老公，「現場都是我的妹妹們，我的家人，愛你們」，沒想到網友不領情，在留言區狠批「你究竟有多少個好妹妹？？」、「翻譯:小三 小四 小五 小六 都是我的妹妹 ，我們一家人相親相爱！」、「怎麼會受得了自己的老公跟别的女人這麼親密」、「你被下降頭了吧！」


▲該女性員工與林瑞陽過度親密。（圖／翻攝TST西南大區負責人阿紫微博, 2018.08.29）

關鍵字林瑞陽張庭外遇
不斷更新／第53屆金鐘獎入圍名單吳汶芳貫徹環保　讓同事壓力大

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan