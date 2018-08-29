貿易戰拉盟友 中國解除赴南韓旅遊團禁令

報導指出，包括中國國旅、中國青年旅行社等大型旅行社，先前已經推出了赴南韓旅遊團。但為規避限制，每團人數限定最多8人。

根據今天的春秋旅遊官網顯示，北京、上海、廣州等多個城市赴南韓的團體遊產品，已經上架銷售，且有多款選擇。

英國金融時報中文網今天報導，中國大型旅行社之一春秋旅遊下周將恢復赴南韓團體遊，每團可招攬40名遊客前往首爾和清州等城市。一名銷售人員表示，這些旅遊團在最近幾天開始打折銷售。

（中央社台北29日電）外媒報導，隨著北京方面尋求盟友以共同反對華盛頓的貿易關稅，中韓關係有所改善，中國旅遊公司正在恢復組織前往南韓的旅遊團。

報導稱，自去年12月南韓總統文在寅訪問中國，且隨著北京方面尋求盟友以共同反對華盛頓的貿易壁壘，中韓關係有所改善。中國總理李克強6月會晤了南韓SK、三星和現代集團代表，呼籲他們「幫助保護自由貿易」。

報導引述中國海洋大學國際關係專家龐中英說，「我認為，自文總統訪問中國以來，兩國關係正在改善，旅遊是其中的一個例證」。他補充說，北京方面已經「不再強調」薩德爭議。

為抗議首爾方面供美國裝設終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德），北京去年下令旅遊業停止銷售熱門的赴南韓旅遊團。這一禁令導致中國人赴韓下降48%至420萬人次，對南韓旅遊業造成沉重打擊。

金融時報指出，結合赴南韓自由行旅客的成長，團體遊禁令的放寬使得7月赴韓陸客人數超過40萬人次，高於去年的28萬人。但這個數字仍低於薩德風波爆發之前近60萬人的高點。

陸媒解放日報23日報導指出，時隔17個月後，因薩德事件遇冷的赴南韓旅遊開始恢復。銷聲匿跡了近一年半的南韓團體遊和自由行路線，在上海一家大型旅行社網站悄然上線。

報導稱，此次南韓旅遊重啟，上海僅有春秋、錦江、眾信、中青旅等少數幾家旅行社進入首批操作名單，網路平台旅遊商仍暫不上線相關產品。

根據報導，赴南韓旅遊仍設有3不原則，包括不郵輪、不包機、不去樂天集團旗下公司。

樂天此前同意提供土地用於部署薩德，至今顯然仍被中國列為黑名單。（編輯：楊昇儒/邱國強）1070829