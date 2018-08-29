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房仲競爭煙硝濃　信義房屋控永慶及好房網妨害名譽

編輯中心／台北報導2018/08/29 15:55
▲信義房屋不滿好房網 News 赴日投資相關報導，憤而針對好房網以及永慶房屋相關人等提起告訴。（圖／NOWnews資料照）
▲信義房屋不滿好房網 News 赴日投資相關報導，憤而針對好房網以及永慶房屋相關人等提起告訴。（圖／NOWnews資料照）

房仲雙雄戰火再起！永慶集團旗下《好房網》 6 月刊登「跟著信義房屋去日本買房，日圓大跌 28％ ，買方慘賠？信義大賺佣金？」報導，遭對手信義房屋指控詆毀商譽，正式向台北地檢署遞狀提起妨害名譽告訴，控告層級上達永慶房屋董事長孫慶餘、林淑貞夫婦。

今（ 2018 ）年 6 月 15 日，好房網 HouseFun 刊登一則標題為「跟著信義房屋去日本買房，日圓大跌 28％ ，買方慘賠？信義大賺佣金？」報導，引來信義房屋不滿。信義房屋批評，過去這段期間一直遭受好房網負面報導攻擊，為顧及產業整體形象及發展，均以努力勸說方式希望能停止其不當行為，但對方仍持續不斷進行攻訐。


▲好房網 6 月份一篇報導引爆國內兩大房仲龍頭大戰。（圖／翻攝自好房網 News ）

為讓社會大眾了解真相，信義房屋昨（ 28 ）日正式委任律師，針對好房網及永慶房屋相關人士提出妨害名譽刑事告訴，對象包括好房網新聞總監、撰文記者以及永慶房屋董事長孫慶餘、林淑貞夫婦等 4 人。


▲根據官方網站資料，好房網負責人為永慶房屋董事長夫人林淑貞。（圖／翻攝自經濟部商工登記系統）

信義房屋委任律師杜英達指出，好房網的負責人林淑貞即是永慶房屋董事長孫慶餘的妻子，永慶官網也將好房網列為集團旗下企業，懷疑好房網多次以負面報導攻擊信義房屋的幕後動機不單純，疑由永慶高層指使，因此決定對永慶房屋及好房網相關人等均提出妨害名譽告訴。

針對信義房屋相關指控，永慶房屋則回應，好房網 News 與永慶房屋董事長孫慶餘毫無關係，基於尊重媒體獨立性，永慶房屋也從不干涉好房網 News 內容。對信義房屋的指控，孫慶餘將保留法律追訴權。

信義房屋則強調，希望透過司法程序主持正義，讓社會大眾瞭解真相，以維護整體房仲業長期得來不易的產業形象。

關鍵字好房網信義房屋永慶房屋林淑貞妨害名譽孫慶餘
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