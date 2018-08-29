台水舉辦亞洲漏控會議　各國專家分享自來水漏水控制技術

台灣自來水公司於今(29)日上午在高雄展覽館，舉辦2018年亞洲漏水控制研討會，請來國際水專家一同針對自來水漏水控制的解決方案，進行討論與意見交換，彼此瞭解各國漏水控制的現況與技術分享，並加強策略夥伴的合作與探索新商機。
▲此一研討會有印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南等新南向國家，以及阿拉伯聯合大公國、保加利亞等國之自來水領域專業人士與會(圖／記者黃守作攝，2018.08.29)
這項由台灣自來水公司、馬來西亞Protemp Group、中華民國對外貿易發展協會共同舉辦的2018年亞洲漏水控制研討會，是由台灣自來水公司董事長郭俊銘主持，有印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南等新南向國家，以及阿拉伯聯合大公國、保加利亞等國之自來水領域超過150位專業人士，以及台灣自來水產業上下游業者共同組成的「台灣水資源A-Team」與會，經濟部次長曾文生、水利署副署長王藝峰也到場與會。
郭俊銘表示，此一漏水控制研討會，有論文研討會、工作坊、領袖會議、專業廠商展覽及技術參訪等活動，並邀請日本、歐美等先進國家之水務界專家學者進行專題演講，且有來自英國、加拿大、奧地利、馬來西亞及台灣等國內外產官學界專家人士，就會議主題「有效降低無收益水量之整體方法及成功應用」，進行論文發表及研討，以瞭解各國漏水控制的現況與技術分享，並加強策略夥伴的合作與探索新商機。