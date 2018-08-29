台水舉辦亞洲漏控會議　各國專家分享自來水漏水控制技術

台灣自來水公司於今(29)日上午在高雄展覽館，舉辦2018年亞洲漏水控制研討會，請來國際水專家一同針對自來水漏水控制的解決方案，進行討論與意見交換，彼此瞭解各國漏水控制的現況與技術分享，並加強策略夥伴的合作與探索新商機。



▲此一研討會有印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南等新南向國家，以及阿拉伯聯合大公國、保加利亞等國之自來水領域專業人士與會(圖／記者黃守作攝，2018.08.29)