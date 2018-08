〈機器人與智動化展〉上銀多項新品2020年齊放量

上銀科技 (2049-TW) 積極佈局的新產品可望於 2020 年收割放量,董事長卓永財今 (29) 日表示,2020 年為全球產業轉型的重要關鍵時刻,上銀許多新產品包括 AC 軸與 C 軸搭載直驅馬達、智慧型滾珠螺桿、機器人等,可望於 2020 年放量,屆時 C 軸與 C 軸搭載直驅馬達將占營收相當重要的比重,機器人營收占比可望達到 10%。

上銀近幾年來的佈局,可說是為迎接 2020 年產業朝智慧製造轉型的商機。卓永財認為,2020 年為全球產業轉型的重要關鍵時刻,許多廠商都會轉向智慧製造,而上銀許多新產品也可望於 2020 年放量,迎接產業爆發期。