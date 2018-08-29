〈機器人與智動化展〉上銀多項新品2020年齊放量

上銀近幾年來的佈局，可說是為迎接 2020 年產業朝智慧製造轉型的商機。卓永財認為，2020 年為全球產業轉型的重要關鍵時刻，許多廠商都會轉向智慧製造，而上銀許多新產品也可望於 2020 年放量，迎接產業爆發期。

上銀科技 (2049-TW) 積極佈局的新產品可望於 2020 年收割放量，董事長卓永財今 (29) 日表示，2020 年為全球產業轉型的重要關鍵時刻，上銀許多新產品包括 AC 軸與 C 軸搭載直驅馬達、智慧型滾珠螺桿、機器人等，可望於 2020 年放量，屆時 C 軸與 C 軸搭載直驅馬達將占營收相當重要的比重，機器人營收占比可望達到 10%。

上銀瞄準複合化加工及智慧製造配備的 AC 軸與 C 軸搭載直驅馬達，已打入日本北村機械供應鏈，北村 9 月下旬將在美國芝加哥工具機展、及 11 月初的日本工具機展上，展出 2 台搭載上銀 AC 軸與 C 軸配備直驅馬達的工具機。卓永財表示， C 軸與 AC 軸搭載直驅馬達產品可望於明年小量出貨，並於 2020 年大量生產，未來將占營收相當重要的比重。

目前歐洲五軸加工機佔比達 4 成，日本僅 1 成，而上銀與發那科為目前亞洲唯二具備該技術的廠商，除北村外，已有約 7、8 家日本廠商前來洽談合作，未來可望使用上銀產品。卓永財認為，隨著日本廠商急起直追，未來日本相關市場很大、商機可期。

上銀為亞洲唯一擁有智慧型滾珠螺桿與護罩滑軌技術的廠商，卓永財表示，智慧型滾珠螺桿部分，業界要能放量得等到 2020 年，而護罩滑軌已取得日本地鐵的公共建設訂單，未來隨著產業對安全需求的提升，需求也可望隨之提升。此外，機器人關鍵零組件部分，上銀近期也宣布成功研發諧波減速器，目前已掌握包括諧波減速機、馬達與控制器機器人等關鍵零組件三大核心技術。

機器人部分也可望於 2020 年起量，卓永財表示，團隊目前專注研發包括腹腔機器人、口腔癌醫療機器人等專科化機器人，盼能透過專科化機器人，協助醫生進行手術，除提升醫療品質外，也讓醫生的職業壽命能延長至 60 歲，為醫療做出更多貢獻。

卓永財透露，目前口腔癌機器人在台灣進行認證中，腹腔機器人已在中國取得認證，目前也在韓國認證中，腳部復健機若明年認證核可，將會在中國開始製造，盼醫療機器人相關業務能在 3 年後單獨成立公司，成為全球醫療設備主要製造商。他並預期，明年機器人營收比重將會持續增加，2020 年可望突破 10%。