防堵P2P民怨 中非論壇前上海加強維穩

（中央社記者陳家倫上海29日電）中國P2P平台接連倒閉，累積大量民怨。中非合作論壇9月3至4日在北京登場，各地加強維穩，至9月4日止，從上海站和上海虹橋站開往北京的列車安保升級，進站須安檢兩次。
每逢北京開會，中國各地就會進入警戒狀態，嚴格監控各地發往北京的列車，並在途經各站加強安保工作，以免民眾越級上訪到北京「告御狀」或「鬧事」，影響中央領導對各級地方政府的印象與政績考評。
中國今年頻傳P2P網路借貸平台老闆跑路事件，光是7月就有164家P2P公司被列為「有問題平台」，大批投資人8月初前往北京金融街抗議，慘遭警方強力清退，但不少投資人至今仍堅持向官方「討說法」。
中非合作論壇9月3至4日將在北京登場，P2P不斷爆出，讓例行的「維穩」工作有了新的背景。由於不少P2P投資人來自上海、江蘇、浙江一帶，上海官方近日祭出動作。
根據上海市新聞辦公室微信帳號「上海發布」表示，上海站、上海虹橋站部分列車提升安保等級。此外，旅客進站時必須經過兩道安檢手續，比平常多了一道。
上海發布指出，上海站部分列車提升安保等級範圍為5號候車室開往北京方向的7趟列車。至於規模更大的上海虹橋站，為加速「維穩」效率，官方對進京列車停靠站台進行調整，使列車集中分布在幾個特定檢票口。
至於旅客在持票進入火車站候車室前，人身與物品必須經過兩次安檢。文匯網指出，前後兩次安檢內容和流程差別不大，但第二次檢查比第一次更加嚴格，主要是「確保旅客的安全」。（編輯：邱國強）1070829