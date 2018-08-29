防堵P2P民怨 中非論壇前上海加強維穩

（中央社記者陳家倫上海29日電）中國P2P平台接連倒閉，累積大量民怨。中非合作論壇9月3至4日在北京登場，各地加強維穩，至9月4日止，從上海站和上海虹橋站開往北京的列車安保升級，進站須安檢兩次。

每逢北京開會，中國各地就會進入警戒狀態，嚴格監控各地發往北京的列車，並在途經各站加強安保工作，以免民眾越級上訪到北京「告御狀」或「鬧事」，影響中央領導對各級地方政府的印象與政績考評。

中國今年頻傳P2P網路借貸平台老闆跑路事件，光是7月就有164家P2P公司被列為「有問題平台」，大批投資人8月初前往北京金融街抗議，慘遭警方強力清退，但不少投資人至今仍堅持向官方「討說法」。