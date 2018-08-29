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雙機械手臂高產能噴膠設備技術　產能可達180雙/小時

記者黃守作／高雄報導2018/08/29 16:25
▲金屬工業研究發展中心研發的雙機械手臂高產能噴膠設備技術，參與南港展覽館的亞洲工業4.0系列展活動。(圖／金屬中心提供)
▲金屬工業研究發展中心研發的雙機械手臂高產能噴膠設備技術，參與南港展覽館的亞洲工業4.0系列展活動。(圖／金屬中心提供)

金屬工業研究發展中心研發的雙機械手臂高產能噴膠設備技術，今(29)日參與在南港展覽館舉辦的亞洲工業4.0系列展活動，總計這次一共陳列32項展品與核心技術。

針對智慧自動化領域，金屬中心一直致力推動鞋底自動辨識塗膠系統，開發第4代雙機械手臂高產能噴膠設備，產能可達180雙/小時，透過線型3D掃描器，辨識3D立體影像邊緣或特定區域所在的軌跡路徑，自動生成鞋面塗膠之機器手臂運動路徑與姿態，降低大量人工塗膠接合鞋面不良率，讓台灣製鞋產業脫胎換骨。

另外在3D列印方面，應用3D列印鑄造砂模技術，首創鈑金沖壓模具技術，克服業界沖壓模仁開發時程長、成本高之問題，開創一體化中空砂心、可複雜設計等優點，加值運用輕量化結構承載分析設計，整合3D列印砂模無形狀限制之優勢，目前協助廠商導入油箱蓋模具生產產線，減少開發時程1/3，降低成本1/2，更使產品減重約40％。

至於在模具和製造設備方面，金屬中心長期推動精微設備加工技術，研發客製化精微複合加工設備，加工精度達1μm，可應用在微型零件或模具，另開發全球首創連續式精微熱處理設備，專用於微小零件肉厚2mm以下產品，克服以往扣件廠商使用大型熱處理爐生產時，常發生微小螺絲扭力不足、脆化斷裂、品質不穩等問題，提高3C元件產品良率。


 

關鍵字雙機械手臂高產能噴膠設備技術金屬中心
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