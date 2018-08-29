巿政卡重要　民進黨中市黨部主委代林佳龍登記參選

民進黨台中市黨部主委何明杰今（29）日上午代表民進黨提名台中市長參選人林佳龍，到台中市選委會完成參選登記。何明杰表示，林佳龍上午忙於治水防災、防疫措施以及視察惠文高中校園汰換鍋爐、廚房油煙防制等行程，以市政為重，由他代理登記。何明杰說，現任市長登記時不用大陣仗宣傳造勢，市民檢驗的是政績，林佳龍認真努力為台中市打拼的精神，繼續連任台中市的市長。

何明杰今天單槍匹馬到台中市選委會，代林佳龍辦理市長參選登記，完成各項資格審查後，並繳交200萬元保證金支票，順利完成登記。

何明杰表示，台中進步，市民是否有感，最好的方式就是將現任市長在上屆競選時所提出的政見，是否在任內有落實到他的政績，這是所有台中市民可以檢視林佳龍的最重要的方向，而不需要做過多的宣傳與造勢，登記僅是手續形式，把市政做好才是重要。

何明杰說，林佳龍的努力讓台中成為了台灣的第二大城市，這個驕傲不只是曇花一現，而是持續進步。這四年來，托育一條龍成為全國典範、充實長照2.0 推出敬老愛心卡、舊城新生三支箭、大台中123等政策，必會達成台中市的百年榮景，這也是林佳龍對這座城市許下的目標。

他強調，堅持做對的事，並持續不斷進步，讓年底用選票投給想做事的人，對近來的選情評估，以公平、客觀及公開角度的三次媒體民調，林佳龍還是持續穩定領先。期許林佳龍為市政打拚認真努力的精神繼續連任市長，將做好台中市百年榮景基礎。