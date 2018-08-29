影／蔡令怡稱淹水「老天有眼」李錫錕：國民黨年底被打趴

823豪雨造成南台灣淹水成災，許多縣市至今仍泡在水中，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡昨（28）日出席台北市婦女會團結聯誼茶會時，痛批民進黨政府治水無方，更語出「老天一天的雨水就打民進黨的嘴巴，這就是老天有眼！」引發不少爭議。無黨籍台北市長候選人李錫錕痛批，國民黨對災民的感受麻木至此，年底被打到趴，也只是剛好而已。
李錫錕29日抨擊，繼蔡令怡一席「老天有眼」的說法後，國民黨更加碼在臉書PO「淹水怪誰」圖文，現在災民還泡在水裡，國民黨不思協助災民脫離淹水之苦，反而見獵心喜，不僅「拿『老天爺』開玩笑」，還落井下石，暗指災民「自作自受」，國民黨對災民的感受麻木至此，年底被打到趴，也只是剛好而已。
年底首都選戰，藍營市議員訴求「這一票投國民黨的未來」，但是看到主席夫人說「老天有眼」、黨主席指媒體斷章取義，黨機器還暗示「淹水怪誰」，李錫錕說，「這樣麻木不仁的國民黨，票還投得下去嗎？國民黨還能有未來嗎？」
李錕錕說，大自然的風災引發人民生命財產的損失，顯示出政府職能的缺失，我們要做的是迅速檢討改進，避免類似情形一再發生，同時防患於未然，而不是心存竊喜地將人民的苦難做為政黨間互相攻擊或個人自我吹噓的籌碼。
他指出，極端氣候到來，以後暴雨風災將漸成常態，現在地方縣市首長、政府官員應該要通力合作，迅速檢討現階段全國性的土地利用、政府經費使用效率、防洪排水設施及機關治理效能，從環境、經濟效率、法令及機關整合等面向來通盤考量，研擬出長治久安的防治水患之道。
▲ 無黨籍台北市長候選人李錫錕29日前往新東市場拜票。（圖／李錫錕團隊提供 , 2018.8.29)