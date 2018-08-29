影／蔡令怡稱淹水「老天有眼」李錫錕：國民黨年底被打趴

823豪雨造成南台灣淹水成災，許多縣市至今仍泡在水中，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡昨（28）日出席台北市婦女會團結聯誼茶會時，痛批民進黨政府治水無方，更語出「老天一天的雨水就打民進黨的嘴巴，這就是老天有眼！」引發不少爭議。無黨籍台北市長候選人李錫錕痛批，國民黨對災民的感受麻木至此，年底被打到趴，也只是剛好而已。

李錫錕29日抨擊，繼蔡令怡一席「老天有眼」的說法後，國民黨更加碼在臉書PO「淹水怪誰」圖文，現在災民還泡在水裡，國民黨不思協助災民脫離淹水之苦，反而見獵心喜，不僅「拿『老天爺』開玩笑」，還落井下石，暗指災民「自作自受」，國民黨對災民的感受麻木至此，年底被打到趴，也只是剛好而已。