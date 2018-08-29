NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈錦榮、廖科溢上山下海入圍金鐘《麻醉2》入圍10獎　藍正龍恭賀遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

孟耿如首度入圍「最佳女主角」　第一時間樂喊：我要哭了

記者徐郁雯／台北報導2018/08/29 16:17
▲《麻醉風暴2》入圍10獎項。（圖／公視提供，2018.08.29）
▲《麻醉風暴2》入圍10獎項。（圖／公視提供，2018.08.29）

第53屆金鐘獎於今（29）日公布入圍名單，其中《麻醉風暴2》成績斐然，入圍獎項包含「攝影獎」、「戲劇節目編劇獎」、「戲劇節目導演獎」、「戲劇節目獎」、「剪輯獎」、「燈光獎」、「美術設計獎」，李國毅、黃健瑋入圍「戲劇節目男主角獎」，孟耿如則入圍「戲劇節目女主角獎」，共計入圍10項。

首度入圍金鐘獎的李國毅表示，「感謝評審喜歡，感謝一起革命的劇組夥伴，其實能入圍已經是一個很光榮的位置了，不管有沒有得獎，之後都還是會盡全力做好自己位置該做的事，不辜負觀眾的期望，謝謝瀚草公司，還有蕭力修導演、洪伯豪導演，希望有機會⋯⋯台上再說。（笑）」


▲李國毅入圍「戲劇節目男主角獎」。（圖／公視提供，2018.08.29）

備受看好的黃健瑋則說：「能跟小莫、國毅一起入圍，很滿足！很開心能夠入圍，特別感謝麻醉風暴2的工作人員，以及瀚草影視。能夠入圍編劇獎，更是榮幸！這對我來說是很大的鼓勵！謝謝金鐘獎。」


▲黃健瑋入圍「戲劇節目男主角獎」。（圖／公視提供，2018.08.29）

呼聲極高的孟耿如，此次也是首度入圍金鐘獎，她表示：「工作完剛到家衣服都還沒換好就收到訊息，第一回覆是：我要哭了我！感覺人生中的必要完成清單又一項打勾，入行這麼長的時間一度以為我跟金鐘沒有任何緣分，現在聽到入圍當機什麼都說不出來，只能說真的很謝謝大家，真的謝謝。」

男友黃子佼對於孟耿如是否能入圍，也相當關注，得知喜訊後在臉書表示：「恭喜入圍最佳女主角，妳早得到最佳賢內助。」還PO出孟耿如的背影照，甜蜜之情溢於言表。


▲孟耿如入圍「戲劇節目女主角獎」。（圖／公視提供，2018.08.29）

關鍵字第53屆金鐘獎孟耿如麻醉風暴2李國毅黃健瑋
吳汶芳貫徹環保　讓同事壓力大入圍金鐘　憲哥開心不忘提醒這事

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan