孟耿如首度入圍「最佳女主角」　第一時間樂喊：我要哭了

第53屆金鐘獎於今（29）日公布入圍名單，其中《麻醉風暴2》成績斐然，入圍獎項包含「攝影獎」、「戲劇節目編劇獎」、「戲劇節目導演獎」、「戲劇節目獎」、「剪輯獎」、「燈光獎」、「美術設計獎」，李國毅、黃健瑋入圍「戲劇節目男主角獎」，孟耿如則入圍「戲劇節目女主角獎」，共計入圍10項。
首度入圍金鐘獎的李國毅表示，「感謝評審喜歡，感謝一起革命的劇組夥伴，其實能入圍已經是一個很光榮的位置了，不管有沒有得獎，之後都還是會盡全力做好自己位置該做的事，不辜負觀眾的期望，謝謝瀚草公司，還有蕭力修導演、洪伯豪導演，希望有機會⋯⋯台上再說。（笑）」
▲李國毅入圍「戲劇節目男主角獎」。（圖／公視提供，2018.08.29）
備受看好的黃健瑋則說：「能跟小莫、國毅一起入圍，很滿足！很開心能夠入圍，特別感謝麻醉風暴2的工作人員，以及瀚草影視。能夠入圍編劇獎，更是榮幸！這對我來說是很大的鼓勵！謝謝金鐘獎。」
▲黃健瑋入圍「戲劇節目男主角獎」。（圖／公視提供，2018.08.29）
呼聲極高的孟耿如，此次也是首度入圍金鐘獎，她表示：「工作完剛到家衣服都還沒換好就收到訊息，第一回覆是：我要哭了我！感覺人生中的必要完成清單又一項打勾，入行這麼長的時間一度以為我跟金鐘沒有任何緣分，現在聽到入圍當機什麼都說不出來，只能說真的很謝謝大家，真的謝謝。」
男友黃子佼對於孟耿如是否能入圍，也相當關注，得知喜訊後在臉書表示：「恭喜入圍最佳女主角，妳早得到最佳賢內助。」還PO出孟耿如的背影照，甜蜜之情溢於言表。
▲孟耿如入圍「戲劇節目女主角獎」。（圖／公視提供，2018.08.29）