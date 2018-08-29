孟耿如首度入圍「最佳女主角」　第一時間樂喊：我要哭了

首度入圍金鐘獎的李國毅表示，「感謝評審喜歡，感謝一起革命的劇組夥伴，其實能入圍已經是一個很光榮的位置了，不管有沒有得獎，之後都還是會盡全力做好自己位置該做的事，不辜負觀眾的期望，謝謝瀚草公司，還有蕭力修導演、洪伯豪導演，希望有機會⋯⋯台上再說。（笑）」



▲李國毅入圍「戲劇節目男主角獎」。（圖／公視提供，2018.08.29）

備受看好的黃健瑋則說：「能跟小莫、國毅一起入圍，很滿足！很開心能夠入圍，特別感謝麻醉風暴2的工作人員，以及瀚草影視。能夠入圍編劇獎，更是榮幸！這對我來說是很大的鼓勵！謝謝金鐘獎。」



▲黃健瑋入圍「戲劇節目男主角獎」。（圖／公視提供，2018.08.29）

呼聲極高的孟耿如，此次也是首度入圍金鐘獎，她表示：「工作完剛到家衣服都還沒換好就收到訊息，第一回覆是：我要哭了我！感覺人生中的必要完成清單又一項打勾，入行這麼長的時間一度以為我跟金鐘沒有任何緣分，現在聽到入圍當機什麼都說不出來，只能說真的很謝謝大家，真的謝謝。」

男友黃子佼對於孟耿如是否能入圍，也相當關注，得知喜訊後在臉書表示：「恭喜入圍最佳女主角，妳早得到最佳賢內助。」還PO出孟耿如的背影照，甜蜜之情溢於言表。



▲孟耿如入圍「戲劇節目女主角獎」。（圖／公視提供，2018.08.29）