NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈《麻醉2》入圍10獎　藍正龍恭賀白冰冰率新秀問鼎金鐘：聽天由命遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

圖輯／吳汶芳做環保　將在綠色嘉年華開唱

圖輯／記者林柏年2018/08/29 20:57

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

  • ▲吳汶芳出席知名銀行舉辦的活動，並在現場演唱歌曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）

由銀行業舉辦的「愛Fun第一綠生活」嘉年華將於9/15在大安森林公園舉行，將於活動上演出的吳汶芳今（29）日出席記者會。這次活動是與環保有關，可以說是環保小尖兵的吳汶芳說，自己連與朋友、工作人員出去，都會擔任「監督」的角色，自爆一個眼神就讓朋友、同事壓力很大，「同事都被我影響，養成帶環保餐具的習慣。」說起環保，她還提到，都會把洗澡水留下來沖馬桶、洗廁所，今年則是開始使用布的衛生棉，目的就是希望能為地球盡一分心力。

關鍵字吳汶芳
女優吸毒早產嬰夭折　控遭虐待拍片張軒睿成黑馬　林心如：他非常努力

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan