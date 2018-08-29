圖輯／吳汶芳做環保　將在綠色嘉年華開唱

由銀行業舉辦的「愛Fun第一綠生活」嘉年華將於9/15在大安森林公園舉行，將於活動上演出的吳汶芳今（29）日出席記者會。這次活動是與環保有關，可以說是環保小尖兵的吳汶芳說，自己連與朋友、工作人員出去，都會擔任「監督」的角色，自爆一個眼神就讓朋友、同事壓力很大，「同事都被我影響，養成帶環保餐具的習慣。」說起環保，她還提到，都會把洗澡水留下來沖馬桶、洗廁所，今年則是開始使用布的衛生棉，目的就是希望能為地球盡一分心力。