工研院展新技術 魚兒告訴你牠的名字

工業技術研究院今天在觸控展中搬來水族箱，內有兩條顏色鮮豔的小魚游來游去，水族箱貼上最新研發的透明顯示器，顯示穿透率高達70%，可以清楚看到魚缸內的小魚。

民眾參觀水族館對水族箱裡的魚種很有興趣，但卻有無從查詢相關資訊的經驗，或是只能參酌魚缸旁的展示牌略知一二，有時魚長得太像以至於無法分辨。

（中央社記者韋樞台北29日電）「Touch Taiwan 2018」智慧顯示與觸控展今天開幕，工研院端出最新動態及靜態虛實互動展示窗，利用擷取眼神輔以手部觸控，現場互動水族窗玻璃馬上顯示小魚名字，未來應用無窮。

工研院電光系統所副所長李正中表示，參觀者坐在魚缸前，魚缸上方的兩個相機鏡頭先擷取參觀者的眼神，便能知道參觀者在看哪個方向，參觀者再用手去觸控魚缸內魚的位置，顯示器就能知道在指哪個物體，有關那條魚的資訊馬上顯示在玻璃上。

李正中告訴中央社，這項動態虛實互動顯示技術具有三大突破，包括顯示器透明度達70%；其次魚缸外的鏡頭要擷取參觀者的眼神，和魚缸內對著小魚的鏡頭，經過高速運算後，彼此的資訊必須重疊一致；第三再經由參觀者手部的觸控，更能精確知道參觀者究竟在看哪一條魚；資料庫內魚的資訊就能馬上顯示在玻璃上。

李正中指出，這是國內首度出現這項技術，工研院預計明年會將這套系統實際搬到博物館、海生館和觀光巴士上進行場域驗證，若驗證無誤，未來商機無限大。

李正中說，工研院可以技轉出去給廠商製造硬體設備，並採用租賃方式賦予展示單位高附加價值，能吸引更多參觀者前來，票價也有機會拉高，產生新的商業模式後可以創造更大獲利。

另外，「靜態虛實互動展示窗」內部則有鍬形蟲、蜻蜓、獨角仙、美西白兜等昆蟲。李正中說，靜態展示和動態展示的系統完全一致，但對外擷取參觀者眼神的鏡頭可以一次擷取並處理兩個人的眼神資料，運算速度必須更快，未來也會在博物館內進行場域驗證。

李正中說，未來這套技術通過場域驗證，甚至可以與觀光飯店或大型高層建築合作，在飯店房間對外窗或觀景台上的玻璃都可以顯示風景名勝和地標等資訊，商機潛力無窮。（編輯：楊玫寧）1070829