蔡明忠閃辭副董　富邦金總座韓蔚廷：沒聽說要補缺

事實上，金管會在8月初就曾發函祭出「產金分離」3點原則，要求金控副董事長必須是陽春副董，只能做為董事長備位，且不得批公文。金管會主委顧立雄也表示，經金管會調查後，蔡明忠的確「與做為副董事長的權責不符」，並發文要求文到立即改正，而蔡明忠日前也閃辭富邦金副董事長一職，避免未來這項爭議。

由於違反「產金分離」原則，金管會要求富邦金控限期改善，蔡明忠日前隨即閃辭富邦金副董事長職務。該公司總經理韓蔚廷今（29）日在法說會後表示，依金控公司章程，富邦金得設副董事長，但內部分層負責表已將副董事長職務拿掉，目前也沒聽說要補人，公司因還有規章辦法及內稽內控修改等程序要走，預計幾周內完成後，再提報金管會。

而蔡明忠閃辭副董事長後，富邦金是否還會再找補缺？韓蔚廷今表示，「我不知道，我沒有聽說」，但根據金控公司章程，「我們可設副董事長」，只是現在分層負責表已把副董事長拿掉了，而且因還有一些程序要走，預計幾周內可以改善完畢，會提報金管會。

至於金管會推動金融整併，韓蔚廷說，政府提出任何可增加產業競爭力及規模的政策，做為業者當然歡迎 。富邦金會根據自己的發展策略進行評估，但目前還沒有結論。

至於併購對象？他強調，一定是業務及客戶面能夠互補，「只是這類案子，不是我們說要找哪個產業或公司，人家就願意」，還是要看機會，而金控旗下各領域包括銀行、保險及證券等都有興趣，會做不同評估。



對於台北富邦銀行日前董事會通過LINE Pay19.99%股權投資案，總投資金額為新台幣31.58億元，外界也好奇富邦金是否會投資純網銀？韓蔚廷不諱言，確實有團隊來找富邦，只是都還在評估中。

富邦金今日也公布2018年上半年會計師查核財務數字及營運狀況。2018年上半年稅後淨利312億元，年成長67.1%，每股盈餘（EPS）2.91元，而7月自結稅後淨利也有113.33億元，創下歷年同期次高，累計今年前7月自結稅後淨利達426.05億元，年成長25%；每股盈餘達4.02元，持續穩居金控同業第一。

富邦金總資產亦持續穩健成長，至6月底，總資產首度突破7兆元大關，達7兆1888億元，年成長9.2%，穩居國內第二大金控公司。受惠於特別股發行及獲利貢獻挹注， 6月底富邦金淨值達5056億元，年成長13.1%，資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）為0.88%及12.45%，皆較去年同期顯著提升。

富邦金上半年獲利雙引擎富邦人壽、台北富邦銀行，合計貢獻金控獲利達82.6%，其中富邦人壽上半年稅後淨利190.84億元，年成長122%，總保費收入達2727億元，年成長5%，為市場排名第二。其中，初年度保費收入達961億元，主要來自於投資型商品市場需求提升，傳統分期繳壽險亦較去年同期成長8%所帶動；續年度保費收入達1766億元，占總保費貢獻度約65%。

至於富邦人壽上半年初年度等價保費收入255億元，來自台北富邦銀行的貢獻明顯提升，新契約價值(VNB)132億元，由於傳統分期繳商品貢獻保持穩定，VNB/FYPE比例較去年同期提升，達52%。

富邦人壽總投資資產規模亦穩定成長，上半年達3兆5714億元，年成長9.4%。總投資收入681億元，年成長29.6%，經常性收益為投資收益主要來源。由於資本利得表現良好，外匯損失亦較去年同期改善，避險前、後投資報酬率分別為4.73%、3.89%，皆優於去年同期。負債成本持續改善，截至6月底為3.68%。也由於新契約銷售組成讓首年成本降低，損益兩平點亦較去年同期降低為2.73%；承保及投資面表現穩健，富邦人壽維持良好正利差。