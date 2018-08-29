NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房產理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈錦榮、廖科溢上山下海入圍金鐘《麻醉2》入圍10獎　藍正龍恭賀遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
財經

蔡明忠閃辭副董　富邦金總座韓蔚廷：沒聽說要補缺

記者顏真真／台北報導2018/08/29 17:14
▲在金管會「產金分離」要求下，日前蔡明忠閃辭富邦金控副董事長，富邦金總經理韓蔚廷表示，依金控公司章程是可設副董事長，但目前沒聽說要補副董事長的缺。（圖／記者顏真真攝 , 2018.8.29）
▲在金管會「產金分離」要求下，日前蔡明忠閃辭富邦金控副董事長，富邦金總經理韓蔚廷表示，依金控公司章程是可設副董事長，但目前沒聽說要補副董事長的缺。（圖／記者顏真真攝 , 2018.8.29）

由於違反「產金分離」原則，金管會要求富邦金控限期改善，蔡明忠日前隨即閃辭富邦金副董事長職務。該公司總經理韓蔚廷今（29）日在法說會後表示，依金控公司章程，富邦金得設副董事長，但內部分層負責表已將副董事長職務拿掉，目前也沒聽說要補人，公司因還有規章辦法及內稽內控修改等程序要走，預計幾周內完成後，再提報金管會。

事實上，金管會在8月初就曾發函祭出「產金分離」3點原則，要求金控副董事長必須是陽春副董，只能做為董事長備位，且不得批公文。金管會主委顧立雄也表示，經金管會調查後，蔡明忠的確「與做為副董事長的權責不符」，並發文要求文到立即改正，而蔡明忠日前也閃辭富邦金副董事長一職，避免未來這項爭議。

而蔡明忠閃辭副董事長後，富邦金是否還會再找補缺？韓蔚廷今表示，「我不知道，我沒有聽說」，但根據金控公司章程，「我們可設副董事長」，只是現在分層負責表已把副董事長拿掉了，而且因還有一些程序要走，預計幾周內可以改善完畢，會提報金管會。

至於金管會推動金融整併，韓蔚廷說，政府提出任何可增加產業競爭力及規模的政策，做為業者當然歡迎 。富邦金會根據自己的發展策略進行評估，但目前還沒有結論。

至於併購對象？他強調，一定是業務及客戶面能夠互補，「只是這類案子，不是我們說要找哪個產業或公司，人家就願意」，還是要看機會，而金控旗下各領域包括銀行、保險及證券等都有興趣，會做不同評估。

對於台北富邦銀行日前董事會通過LINE Pay19.99%股權投資案，總投資金額為新台幣31.58億元，外界也好奇富邦金是否會投資純網銀？韓蔚廷不諱言，確實有團隊來找富邦，只是都還在評估中。

富邦金今日也公布2018年上半年會計師查核財務數字及營運狀況。2018年上半年稅後淨利312億元，年成長67.1%，每股盈餘（EPS）2.91元，而7月自結稅後淨利也有113.33億元，創下歷年同期次高，累計今年前7月自結稅後淨利達426.05億元，年成長25%；每股盈餘達4.02元，持續穩居金控同業第一。

富邦金總資產亦持續穩健成長，至6月底，總資產首度突破7兆元大關，達7兆1888億元，年成長9.2%，穩居國內第二大金控公司。受惠於特別股發行及獲利貢獻挹注， 6月底富邦金淨值達5056億元，年成長13.1%，資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）為0.88%及12.45%，皆較去年同期顯著提升。

富邦金上半年獲利雙引擎富邦人壽、台北富邦銀行，合計貢獻金控獲利達82.6%，其中富邦人壽上半年稅後淨利190.84億元，年成長122%，總保費收入達2727億元，年成長5%，為市場排名第二。其中，初年度保費收入達961億元，主要來自於投資型商品市場需求提升，傳統分期繳壽險亦較去年同期成長8%所帶動；續年度保費收入達1766億元，占總保費貢獻度約65%。

至於富邦人壽上半年初年度等價保費收入255億元，來自台北富邦銀行的貢獻明顯提升，新契約價值(VNB)132億元，由於傳統分期繳商品貢獻保持穩定，VNB/FYPE比例較去年同期提升，達52%。

富邦人壽總投資資產規模亦穩定成長，上半年達3兆5714億元，年成長9.4%。總投資收入681億元，年成長29.6%，經常性收益為投資收益主要來源。由於資本利得表現良好，外匯損失亦較去年同期改善，避險前、後投資報酬率分別為4.73%、3.89%，皆優於去年同期。負債成本持續改善，截至6月底為3.68%。也由於新契約銷售組成讓首年成本降低，損益兩平點亦較去年同期降低為2.73%；承保及投資面表現穩健，富邦人壽維持良好正利差。

 

關鍵字富邦金蔡明忠產金分離顧立雄純網銀金金併
台股收11099.57點　漲破百國際收支淨流出　楊金龍出面喊話

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan