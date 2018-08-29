節目入圍金鐘　吳宗憲開心不忘提醒這事

「第53屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（29）日舉辦，綜藝大哥吳宗憲以《小明星大跟班》入圍「綜藝節目獎」，他本身也與KID以《綜藝玩很大》入圍「益智及實境節目主持人獎」，《NOWnews今日新聞》傳訊詢問他當下心情，他透露正在金門錄《玩很大》，「很開心喔！」但是他也提醒，「沒有加進觀眾意見的評比，這樣子得奬有意義嗎？」

被問到入圍結果，吳宗憲表示，「很開心喔，我們正在金門《玩很大》，希望有機會連莊，哈哈哈哈。」但他也不忘提醒，「評審的主觀意識本來就主導了每一屆不一樣的金鐘奬，這個由來已久的方式，大家也就蕭規曹隨⋯⋯我們在同樣的規則底下比賽就必須接受這樣的模式。」他強調，「只是我覺得：沒有加進觀眾意見的評比，這樣子得奬有意義嗎？」他不禁感嘆，「我每年都會講同樣的這一件事，我就看它要到哪一年，才可以完成我們心裡面想要的～金鐘奬。」