節目入圍金鐘　吳宗憲開心不忘提醒這事

「第53屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（29）日舉辦，綜藝大哥吳宗憲以《小明星大跟班》入圍「綜藝節目獎」，他本身也與KID以《綜藝玩很大》入圍「益智及實境節目主持人獎」，《NOWnews今日新聞》傳訊詢問他當下心情，他透露正在金門錄《玩很大》，「很開心喔！」但是他也提醒，「沒有加進觀眾意見的評比，這樣子得奬有意義嗎？」
被問到入圍結果，吳宗憲表示，「很開心喔，我們正在金門《玩很大》，希望有機會連莊，哈哈哈哈。」但他也不忘提醒，「評審的主觀意識本來就主導了每一屆不一樣的金鐘奬，這個由來已久的方式，大家也就蕭規曹隨⋯⋯我們在同樣的規則底下比賽就必須接受這樣的模式。」他強調，「只是我覺得：沒有加進觀眾意見的評比，這樣子得奬有意義嗎？」他不禁感嘆，「我每年都會講同樣的這一件事，我就看它要到哪一年，才可以完成我們心裡面想要的～金鐘奬。」
▲吳宗憲、Sandy主持默契佳。（圖／中天提供 , 2018.8.4）
《小明星大跟班》製作人周力康感謝電視台給予支持，「很開心入圍，偉忠哥第一時間打電話恭喜，還說今晚會請吃大餐，幕前幕後的工作人員都很辛苦，入圍就是肯定，也要謝謝憲哥是個很專業用心的主持人，會參與節目企劃內容的討論，不時還會給想法以及修正；Sandy頭腦很聰明，父女兩人搭配得很好，都很看重《小明星大跟班》，節目將滿3周年，希望能做出更多新奇的節目內容呈現給熱愛節目的觀眾。」