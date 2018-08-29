〈鉅亨品牌再造完成〉旗下三大事業體聯手打造智能理財

楊定國指出，經過 2 年時間調整，今日 anue 鉅亨集團正式完成品牌再造，可說是金融和科技結合的喜事，儘管目前金融科技已處在轉型起飛期，但鉅亨發現許多投資人特別是年輕的投資族，在資訊蒐集和評估決定上面臨較大的困難，這也將是後續鉅亨網要提供協助的重要方向。

財經網路媒體和理財平台 cnYES 鉅亨網今 (29) 日宣布集團再造完成，自今日起成為 anue 鉅亨集團，作為進軍創新金融科技市場的重要一步，anue 鉅亨網總經理楊定國表示，即日起以嶄新金融科技品牌面貌登場，旗下 anue 鉅亨網、anue 鉅亨買基金和香港的 anue 鉅亨證券，將聯手打造新金融商業模式，立足台灣 Fintech 產業。

楊定國強調，anue 鉅亨集團定位為「協助投資人決策的科技公司」，隨著科技改變金融服務和投資體驗，anue 鉅亨網將與時俱進，運用科技提供更聰明和更有效率的投資決策資訊。

而新的識別 logo，即是代表對鉅亨對投資人的承諾，以及集團的願景和價值。

鉅亨再造後，楊定國說，將延續過去 19 年來身為第一個網路原生財經媒體的創新和中立角度，力拚 anue 鉅亨網成為投資人的最佳夥伴。

同時，anue 鉅亨集團將建立永續發展機制，為台灣 Fintech 產業的發展注入新動能。

目前 anue 鉅亨集團的業務範疇包括 anue 鉅亨網 (台北)、anue 鉅亨證券 (香港) 和 anue 鉅亨買基金 (台北)，分別提供全球財經資訊和投資決策資訊、股票交易和基金交易服務。

投信投顧公會理事長張錫表示，鉅亨網提供包山包海的財經資訊，包括產業趨勢、財務分析和即時新聞，是專業投資人和經理人高度關心的網站，隨著網路開戶使用度提升和智能理財逐漸成為趨勢，看好 anue 鉅亨集團品牌再造後，未來的成長商機無限。