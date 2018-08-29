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娛樂

辛曉琪體態升級　要歌迷期待演唱會驚喜

記者吳雨婕／台北報導2018/08/29 16:48
▲辛曉琪《人生若只如初見》演唱會將與日本光影特效公司合作，增添舞台絢麗感。（圖／記者林調遜攝，2018.8.29）
▲辛曉琪《人生若只如初見》演唱會將與日本光影特效公司合作，增添舞台絢麗感。（圖／記者林調遜攝，2018.8.29）

出道31年的辛曉琪將在9月29日首次站上台北小巨蛋，舉辦《人生若只如初見》巡迴演唱會，主辦單位特別重金禮聘、砸下近千萬預算，請來日本首席數位藝術創意公司為辛曉琪助陣。辛曉琪也於今（29）日舉辦記者會向外界公布這個好消息，還提到為了演唱會，從半年前就開始調整飲食、作息等，鍛鍊體能。

原來凡事都有自己一套計畫安排的辛曉琪，早從半年前就開始調整飲食、作息，包括秉持著每天運動一小時、清淡飲食六分飽、睡足八小時的「168」原則，從8月開始，加強心肺有氧及核心運動，把運動時間增強到2小時，辛曉琪信心滿滿地表示：｢最近試裝的時候發現狀態是更好了，也更能駕馭造型師找來的多變造型。」


▲辛曉琪透露體態升級，發現能夠駕馭各種造型。（圖／記者林調遜攝，2018.8.29）

這次主辦單位砸重金禮聘日本光影特效公司，為辛曉琪演唱會的視覺增添舞台絢麗感，辛曉琪也盛裝出席來到現場欣賞極致光影美學藝術，對於這次有千萬特效助陣打造舞台視覺，感到非常興奮，她提到：｢很高興有這個機會跟日本這個公司合作，當時滾石唱片在演唱會初期就有提過這個想法，沒想到雙方幾經溝通後就決定開始合作，我自己也超期待。」


▲辛曉琪提到很期待與日本光影特效公司的合作。（圖／記者林調遜攝，2018.8.29）

此外，由於這次舞台以辛曉琪最喜愛的花元素作為設計概念，到時演唱會將結合各種花朵造型配合歌曲、造型做整體的視覺及聽覺呈現，辛曉琪透露：｢這次演唱會我與滾石老闆不約而同的想在演唱會中加些新的元素，希望有不一樣的呈現，於是跟日本視覺團隊的合作，是我們共同認可期待的方式！」媒體也詢問辛曉琪演唱會嘉賓人選，她賣起關子表示要給大家一個驚喜。

關鍵字辛曉琪人生若只能初見
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