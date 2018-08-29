辛曉琪體態升級　要歌迷期待演唱會驚喜

出道31年的辛曉琪將在9月29日首次站上台北小巨蛋，舉辦《人生若只如初見》巡迴演唱會，主辦單位特別重金禮聘、砸下近千萬預算，請來日本首席數位藝術創意公司為辛曉琪助陣。辛曉琪也於今（29）日舉辦記者會向外界公布這個好消息，還提到為了演唱會，從半年前就開始調整飲食、作息等，鍛鍊體能。

原來凡事都有自己一套計畫安排的辛曉琪，早從半年前就開始調整飲食、作息，包括秉持著每天運動一小時、清淡飲食六分飽、睡足八小時的「168」原則，從8月開始，加強心肺有氧及核心運動，把運動時間增強到2小時，辛曉琪信心滿滿地表示：｢最近試裝的時候發現狀態是更好了，也更能駕馭造型師找來的多變造型。」