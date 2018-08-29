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台廠再掀專利戰 敦泰狀告智財法院 禁止聯詠販售整合

鉅亨網2018/08/29 16:15
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驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今(29)日表示，驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 銷售的觸控與驅動整合單晶片產品型號 NT36672A，涉嫌侵犯敦泰擁有的專利，敦泰已將產品送交第三方專業鑑定單位進行鑑定，並將該鑑定產品納入專利保護的範圍內，並向台灣智慧財產法院聲請處分，要求禁止聯詠製造與販售該產品，敦泰也將對聯詠另案提起訴訟，訴請聯詠停止侵害敦泰專利行為，並請求賠償。

敦泰表示，聯詠涉嫌侵犯敦泰「觸控顯示裝置、驅動電路及驅動方法」相關專利，為保護敦泰智慧財產與經濟利益，敦泰今日以聯詠為相對人，向台灣智慧財產法院聲請定暫時狀態處分，禁止聯詠製造及販賣該產品。

敦泰強調，也將對聯詠另案提起訴訟，訴請聯詠立即停止一切侵害相關專利的所有行為，並請求相關損害賠償。

敦泰指出，長年致力創新與研發，在觸控與顯示驅動整合的技術領域中，開發並取得多項關鍵專利，進而將顯示驅動與觸控兩顆晶片合而為一，同時透過整合產業鏈，促成全螢幕手機的普及化，在智慧型手機的製造成本、產品效能、終端消費者體驗上，帶來前所未見的突破。

敦泰認為，透過司法途徑除捍衛自身智慧財產權外，也藉此促進社會對智慧財產權的保護意識及應有的尊重。

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