台廠再掀專利戰 敦泰狀告智財法院 禁止聯詠販售整合

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今(29)日表示，驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 銷售的觸控與驅動整合單晶片產品型號 NT36672A，涉嫌侵犯敦泰擁有的專利，敦泰已將產品送交第三方專業鑑定單位進行鑑定，並將該鑑定產品納入專利保護的範圍內，並向台灣智慧財產法院聲請處分，要求禁止聯詠製造與販售該產品，敦泰也將對聯詠另案提起訴訟，訴請聯詠停止侵害敦泰專利行為，並請求賠償。

敦泰表示，聯詠涉嫌侵犯敦泰「觸控顯示裝置、驅動電路及驅動方法」相關專利，為保護敦泰智慧財產與經濟利益，敦泰今日以聯詠為相對人，向台灣智慧財產法院聲請定暫時狀態處分，禁止聯詠製造及販賣該產品。