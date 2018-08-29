淹水後一週 小心招惹腸胃炎

（中央社記者陳偉婷台北29日電）南部多處有淹水災情，疾管署副署長羅一鈞今天提醒，水災後一週最容易發生腹瀉、腸胃炎疫情，民眾在積水退後務必注意飲食衛生，別吃泡水食物，用餐前、如廁後都要勤洗手。
近日西南氣流帶來豐沛雨量，南部地區陸續傳出淹水災情，衛生福利部疾病管制署及相關縣市衛生單位嚴密監視，目前尚未出現災後傳染病疫情。
疾管署副署長羅一鈞下午表示，災後一週內最易發生腹瀉或腸胃炎疫情，如感染桿菌性痢疾、傷寒、霍亂、阿米巴痢疾、諾羅病毒及A型肝炎等腸道傳染病，尤其災後有大量的動物屍體，也必須小心屍體、糞便等帶來傳染病威脅。
羅一鈞提醒，民眾應避免食用泡過水的食物，食物要充分煮熟；飲用水應澈底煮沸，若無乾淨水源則飲用包裝水。清潔後、烹調、用餐前、如廁及照顧腹瀉病人後、接觸泡水物或廢棄物後，均應確實以肥皂洗手。
此外，泡過水的餐具應煮沸處理，不能煮沸者，以稀釋漂白水（10公升清水+40毫升漂白水）浸泡後，再用清水清洗乾淨。
羅一鈞也說，糞便應妥善處理，廁所可用漂白水或消毒劑稀釋後噴灑消毒；若有發生腹瀉、血便、黏液便等疑似腸道傳染病症狀時，應儘速就醫，並避免照顧幼兒或處理食材。（編輯：張芷瑄）1070829