NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈不是爾晴！令妃被封「清朝綠茶婊」空手道小清新文姿云回國獲熱烈歡迎遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

淹水後一週 小心招惹腸胃炎

中央社2018/08/29 16:11
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北29日電）南部多處有淹水災情，疾管署副署長羅一鈞今天提醒，水災後一週最容易發生腹瀉、腸胃炎疫情，民眾在積水退後務必注意飲食衛生，別吃泡水食物，用餐前、如廁後都要勤洗手。

近日西南氣流帶來豐沛雨量，南部地區陸續傳出淹水災情，衛生福利部疾病管制署及相關縣市衛生單位嚴密監視，目前尚未出現災後傳染病疫情。

疾管署副署長羅一鈞下午表示，災後一週內最易發生腹瀉或腸胃炎疫情，如感染桿菌性痢疾、傷寒、霍亂、阿米巴痢疾、諾羅病毒及A型肝炎等腸道傳染病，尤其災後有大量的動物屍體，也必須小心屍體、糞便等帶來傳染病威脅。

羅一鈞提醒，民眾應避免食用泡過水的食物，食物要充分煮熟；飲用水應澈底煮沸，若無乾淨水源則飲用包裝水。清潔後、烹調、用餐前、如廁及照顧腹瀉病人後、接觸泡水物或廢棄物後，均應確實以肥皂洗手。

此外，泡過水的餐具應煮沸處理，不能煮沸者，以稀釋漂白水（10公升清水+40毫升漂白水）浸泡後，再用清水清洗乾淨。

羅一鈞也說，糞便應妥善處理，廁所可用漂白水或消毒劑稀釋後噴灑消毒；若有發生腹瀉、血便、黏液便等疑似腸道傳染病症狀時，應儘速就醫，並避免照顧幼兒或處理食材。（編輯：張芷瑄）1070829

工研院展新技術 魚兒告訴你...6事業合資設立台灣風能訓練...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan