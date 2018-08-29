不放棄進軍美市場 華為要求FTC辦聽證

彭博報導，華為在20日提交、今天列入聯邦貿易委員會紀錄的文件裡主張，基於安全考量而施加的限制，會對消費者造成傷害，「不然消費者就能從健全的競爭當中獲得好處」；文件稱華為不會造成安全威脅升高。

華為在文件中說：「聯邦貿易委員會十分有必要向國會與聯邦傳播委員會（FCC）提供專業的經濟分析。聯邦貿易委員會就是專為協助免遭限制性法規而設，以免相關法規無謂地限制消費者選擇，造成市場失能。」

美方憂心中國電信設備淪間諜工具，使華為與另一中國電信製造商中興通訊（ZTE）屢被美國官員盯上。中國外交部發言人7月表示，美國「應停止毫無根據的猜疑和蓄意打壓中國公司」。

華為列出一連串的行為，包括美國國會決定禁止聯邦機構購買華為與中興通訊生產的裝備或服務、AT&T與威瑞森（Verizon）決定不銷售華為的智慧手機、聯邦傳播委員會考慮禁止美國電信業者拿聯邦補貼購買華為與中興通訊的裝置。

華為另在聲明稿中說：「我們已請求聯邦貿易委員會與其他政府部門合作，以確定這些干預措施有實施的充足理由。出於武斷安全顧慮所訂的規則對市場競爭有害。」（譯者：林宏翰/核稿：陳亦偉）1070829