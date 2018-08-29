NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈錦榮、廖科溢上山下海入圍金鐘《麻醉2》入圍10獎　藍正龍恭賀遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

澎湖九合一參選爆炸　陳光復帶隊展現綠營團結氣勢

記者張塵／澎湖報導2018/08/29 16:47
▲澎湖縣長陳光復在立委楊曜等人陪同下至選委會登記。（圖／張塵攝 , 2018.08.29）
▲澎湖縣長陳光復在立委楊曜等人陪同下至選委會登記。（圖／張塵攝 , 2018.08.29）

澎湖縣長陳光復與民進黨籍提名議員、馬公市長等提名參選人，上午9點30分聯袂辦理登記，並喊出「起厝起一半、師父不要換」的口號，期許揮出全壘打，延續幸福願景。


▲陳光復以「起厝起一半、師父不要換」爭取民眾支持他連任（圖／張塵攝 , 2018.08.29）

陳光復表示，讓澎湖進步二十年是他4年前對選民的承諾，4年來澎湖各項建設突飛猛進的發展，無論是人口成長、出生率上升、觀光人次創新高、社會福利增加等事項獲得卓越的績效，近來減債有成更榮獲財政部「債務管理」全國第一的榮譽，也曾獲得幸福城市全國第二的殊榮，社福倍增只是幸福的開始，接下來的4年，他將繼續帶領澎湖看見幸福。
 
陳光復強調，房子蓋一半，師傅不能換，正步上軌道的縣政不能停頓，未來4年除繼續執行目前未完成計畫外，將加速汙水下水道工程、離島無障礙浮動碼頭岸際安全設施、開發社區特色差異化旅遊市場、發展澎南濱海觀光廊帶、新臺華輪完成投入營運、澎防部與澎指部遷移規劃軍事文化遊憩園區、提升大專生助學金、幼兒免學費降至2歲及爭取知名教學醫院設立分院。

另一方面，民進黨現任議員陳慧玲、呂黃春金、蔡清續，議員參選人陳永和、馬公市長參選人黃健忠等人也在多位代表與村里長參選人陪同下，完成縣議員登記參選作業。


▲馬公市長老將新人爭取出線相當熱鬧。（圖／張塵攝 , 2018.08.29）

澎湖選委會截至今天為止參選爆炸，縣長方面有呂華苑、吳政隆、陳大松、陳光復完成登記，馬公市長有蘇崑雄、葉竹林等人，湖西鄉長有吳政杰、洪添英等人，澎湖縣議員則有陳雙全、胡松榮、呂黃春金、蘇陳綉色、藍凱元等13人完成登記。


 

關鍵字澎湖選情陳光復綠營馬公
亞洲漏控會議　談自來水控漏技術亞運天菜男團凱旋歸國　秀結實肌肉

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan