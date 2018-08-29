澎湖九合一參選爆炸　陳光復帶隊展現綠營團結氣勢

▲陳光復以「起厝起一半、師父不要換」爭取民眾支持他連任（圖／張塵攝 , 2018.08.29）

澎湖縣長陳光復與民進黨籍提名議員、馬公市長等提名參選人，上午9點30分聯袂辦理登記，並喊出「起厝起一半、師父不要換」的口號，期許揮出全壘打，延續幸福願景。

陳光復表示，讓澎湖進步二十年是他4年前對選民的承諾，4年來澎湖各項建設突飛猛進的發展，無論是人口成長、出生率上升、觀光人次創新高、社會福利增加等事項獲得卓越的績效，近來減債有成更榮獲財政部「債務管理」全國第一的榮譽，也曾獲得幸福城市全國第二的殊榮，社福倍增只是幸福的開始，接下來的4年，他將繼續帶領澎湖看見幸福。



陳光復強調，房子蓋一半，師傅不能換，正步上軌道的縣政不能停頓，未來4年除繼續執行目前未完成計畫外，將加速汙水下水道工程、離島無障礙浮動碼頭岸際安全設施、開發社區特色差異化旅遊市場、發展澎南濱海觀光廊帶、新臺華輪完成投入營運、澎防部與澎指部遷移規劃軍事文化遊憩園區、提升大專生助學金、幼兒免學費降至2歲及爭取知名教學醫院設立分院。

另一方面，民進黨現任議員陳慧玲、呂黃春金、蔡清續，議員參選人陳永和、馬公市長參選人黃健忠等人也在多位代表與村里長參選人陪同下，完成縣議員登記參選作業。



▲馬公市長老將新人爭取出線相當熱鬧。（圖／張塵攝 , 2018.08.29）

澎湖選委會截至今天為止參選爆炸，縣長方面有呂華苑、吳政隆、陳大松、陳光復完成登記，馬公市長有蘇崑雄、葉竹林等人，湖西鄉長有吳政杰、洪添英等人，澎湖縣議員則有陳雙全、胡松榮、呂黃春金、蘇陳綉色、藍凱元等13人完成登記。



